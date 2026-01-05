珍惜生命｜尖沙咀碼頭老翁墮海　熱心男落水救人兼做心肺復甦

今日（5日）下午12時22分，警方接報，一名老翁懷疑在尖沙咀碼頭對出墮海，由途人救起。該名姓曾（83歲）男事主昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方沒有檢獲遺書，但調查後相信老翁因病厭世，將案件列作「企圖自殺」處理。



事發時，一名途徑上址的熱心市民發現老翁遇溺，立即將他救上岸。救人者Adan表示，發現一名男子面朝下，並在海面載浮載沉，於是立即游水20米將事主救上岸，又隨即為事主進行心肺復甦術。他指，事主雖無反應，但仍有呼吸。記者發現Adan腳在救人期間不慎擦傷，Adan回應指：「無事無事！」

救人者Adan表示，發現一名男子面朝下，並在海面載浮載沉，於是立即游水20米將事主救上岸，又隨即為事主進行心肺復甦術。（翁鈺輝攝）

Adan腳部不慎擦傷。（翁鈺輝攝）

事主被送往伊利沙伯醫院搶救。（馬耀文攝）

求助網站和熱線：

