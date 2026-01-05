珍惜生命｜尖沙咀碼頭老翁墮海 熱心男落水救人兼做心肺復甦
撰文：翁鈺輝 馬耀文
出版：更新：
今日（5日）下午12時22分，警方接報，一名老翁懷疑在尖沙咀碼頭對出墮海，由途人救起。該名姓曾（83歲）男事主昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方沒有檢獲遺書，但調查後相信老翁因病厭世，將案件列作「企圖自殺」處理。
事發時，一名途徑上址的熱心市民發現老翁遇溺，立即將他救上岸。救人者Adan表示，發現一名男子面朝下，並在海面載浮載沉，於是立即游水20米將事主救上岸，又隨即為事主進行心肺復甦術。他指，事主雖無反應，但仍有呼吸。記者發現Adan腳在救人期間不慎擦傷，Adan回應指：「無事無事！」
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288
西九龍公路泥頭車撼夾斗車 泥頭車司機一度被困 往港島交通繁忙荃灣路私家車與貨車相撞 近荔景邨部份行車線封閉油麻地奪命車禍｜57歲清潔工遭撞斃 丈夫不良於行 靠子擔起頭家飛美國17歲女行李藏胡椒噴霧、伸縮棍 涉違反兩罪被捕車cam直擊｜沙田私家車右轉遭的士撞 女學神：對唔住阿sir