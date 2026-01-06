休班警襲警｜青衣住所傳噪音遭投訴　醉酒取鞋掟同袍　涉3罪被捕

一名休班警員涉嫌襲警及阻差辦公被捕。消息指，一名隸屬邊界警區、居於青衣的警員，本周日（4日）凌晨兩度被投訴住所發出噪音。警方兩度派員上門，有人疑「發酒癲」用鞋掟同袍，最終涉3罪被捕。警方指被捕的32歲休班警員將被調派內勤職務，並禁止配槍。



據了解，一名休班警涉襲警及阻差辦公被捕。（資料圖片）

據悉，本周一（5日）凌晨時份，警方接報青衣一住宅單位傳出噪音滋擾，第一次派員上門時，該單位的休班警男住戶態度合作。惟人員離開後，有人疑故態復萌，警方再度接報及派員到場上門，但拍門良久未獲回應。

據知，當時涉案單位門外堆有多對鞋，休班警醉醺醺地開門後，將一袋鞋倒落地，又將膠袋和鞋，擲向上門的警員。該名休班警涉襲警，遭押返警署調查。

消息指，有人抵達警署後，要求安排律師到場，但取得律師名冊後，又將名冊擲落地，最終涉襲警及阻差辦公被捕。

案件由葵青警區重案組跟進調查。（資料圖片/黃學潤攝）

警方稱，於1月4日凌晨約1時，於青衣楓樹窩路一住宅單位處理一宗噪音投訴案件期間，懷疑被一名身上有酒氣的男子襲擊。經初步調查，該名32歲男子涉嫌襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務及沒有攜帶身分證明文件被捕。案件交由葵青警區重案組跟進。被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

該名被捕男子為一名休班警務人員，他將被調派內勤職務，並禁止配槍。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。