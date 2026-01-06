入境處拘20人　餐廳東主設廠$200日請黑工　一條龍生產流入美食展

入境處在1月3日至6日，一連4天在全港各區，進行代號「劍魚」的反非法勞工行動，合共拘捕12名懷疑非法勞工或逾期逗留者，及8名涉嫌聘用黑工的僱主。



行動揭發一間售賣東南亞菜式的餐廳東主，為節省成本在葵涌經營食物製造廠，自組生產線「一條龍」供應食材予自己餐廳，部份甚至於美食展等出售，所聘請的5名印尼籍黑工，日薪僅200元。



入境處於1月3日至6日，進行代號「劍魚」的反非法勞工行動，拘捕20人，圖為部分被捕人。（入境處提供）

入境處調查人員共搜查42個目標地點，包括餐廳、零售店鋪、食物製造廠、賓館、商業大廈及住宅大廈單位等。被捕懷疑非法勞工或逾期逗留者為3男9女（24至60歲），包括1名外傭、2名逾期逗留的前外傭、3名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）的人、1名訪客，以及5名逾期逗留訪客，當中大部份人為印尼籍及菲律賓籍。

其餘7男1女被捕人，為涉嫌聘用非法勞工的香港居民，年齡介乎30至68歲，均為涉案公司或餐廳的東主及負責人等。

入境處於1月3日至6日，進行代號「劍魚」的反非法勞工行動，拘捕20人，檢獲煮食用具、食物包裝盒及食物包裝工具等證物。（翁鈺輝攝）

入境處於上周六（3日）根據情報，突擊搜查葵涌一間食物製造廠，揭發3男2女正在工作的員工，全部為印尼籍黑工（24至52歲），人員隨即拘捕他們，以及在場的1男1女公司東主及負責人。現場亦檢獲大量證物，包括煮食用具、食物包裝盒和食物包裝工具等。

調查顯示，涉案食物製造廠持有有效牌照，但東主懷疑因貪方便及節省成本，自組生產線以供應食材予自己所經營的東南亞菜式餐廳使用，生產線以「一條龍」形式，已運作約一至兩個月。

被捕黑工透過同鄉介紹到該工廠工作，日薪只有約200元，負責食品生產及加工，以及運送生產的食品，到東主的餐廳出售。涉案食品亦會透過其他銷售方式流入市面，包括於美食展及其他展銷活動場地內售賣等。

行動中其餘被捕非法勞工，分別涉嫌在餐廳和賓館，從事洗碗、樓面、廚房雜工及清潔。入境處表示，會積極繼續跟進相關調查，不排除有更多人被捕及被檢控。

入境處外傭專責調查組高級入境事務主任鮑曉峰強調，入境處對非法勞工活動零容忍。根據外傭標準僱傭合約規定，外傭只可以按照合約附錄《住宿及家務安排》為僱主料理家務，不可以受僱於任何其他人從事其他職務；僱主亦不可安排或要求外傭受僱於其他人，從事任何其他工作，否則有可能要負上刑責。

根據《入境條例》，僱用非法勞工最高可被判罰款50萬元及監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

另外，任何人如違反對其有效的逗留條件，可被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆者同罪。根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。