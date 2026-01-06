扮公司高層訛稱擴展業務　指示員工滙$790萬　43歲內地漢判囚43月

一名內地男子涉嫌於2024年8月，假冒一間公司的海外高層人員，發電郵指示該公司員工將公司款項轉往多個銀行戶口。警方接獲報案及經調查後，拘捕涉案內地漢，他今日（6日）在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成，並遭加重刑罰，被判處監禁43個月。



男子在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成，被加刑囚43個月。(黃浩謙攝)

警方於2024年8月接報，有騙徒假冒受害公司的海外高層人員，向其員工發出電郵，訛稱公司需要資金擴展海外業務，故指示該員工把公司款項轉往多個銀行戶口，包括將約790萬元存入騙徒指定的本地銀行戶口。其後，受害公司管理層發現該筆交易後懷疑受騙，遂報案求助。

商業罪案調查科人員經調查後，拘捕涉案43歲內地男子，他為一間本地公司董事及傀儡戶口持有人。警方經徵詢律政司意見後，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪起訴該名男子，指他他涉嫌於2024年8月期間，處理共約790萬元懷疑犯罪得益。警方並向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准將刑期增加20%。該名男子於今日被裁定罪成，被判處監禁43個月。

警方呼籲市民切勿租借或出售個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作「洗黑錢」及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。