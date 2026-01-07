兩男酒店疑服藥尋短一死　警檢冰毒　獲救英籍漢加控誤殺今日提堂

尖沙咀彌敦道一酒店發生誤殺案。警方於上周五（2日）接報，一名36歲英國籍男子及一名24歲本地男子在酒店內昏迷，兩人送院後，24歲男子同日不治。警方在現場檢獲「冰」毒及吸毒工具，經調查後檢控涉案36歲英漢3項毒品相關罪名。經深入調查後，警方懷疑該名英國籍男子企圖與24歲男子服藥自殺，將案件改列誤殺，該名英國籍男子已被加控一項「誤殺」罪，案件已於今日（7日）上午在九龍城裁判法院提堂。



尖沙咀酒店一名36歲外籍男子企圖與該名24歲男子服藥自殺，24歲男子不治，36歲男子被控誤殺。（戴慧豐攝）

事發1月2日下午3時54分，警方接獲報案，指一名外籍男子向朋友表示企圖自殺。人員接報到場，發現該名持香港身份證的36歲英國籍男子倒臥在彌敦道一酒店走廊；另一名24歲本地男子則倒臥在該酒店一房間。兩人昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，24歲男子於同日（2日）晚上7時26分被證實死亡。警方亦檢獲約6克懷疑「冰」毒和一些吸食工具等。

警員在場檢獲約6克懷疑「冰」毒和一些吸食工具等。（戴慧豐攝）

經初步調查，案件原列作送院時死亡，該名36歲英國籍男子被捕後，被控一項「管有危險藥物」罪、一項「管有第I部毒藥」罪及一項「管有適合於及擬用作注射危險藥物的器具」罪，案件已於1月5日上午在九龍城裁判法院提堂。

警方經深入調查後，懷疑涉案英國籍男子企圖與該名24歲男子服藥自殺，案件改列誤殺，並在昨日再以涉嫌誤殺拘捕該名英國籍男子。他已被加控一項「誤殺」罪，案件已於今日（7日）上午在九龍城裁判法院提堂。油尖警區重案組正積極調查該宗案件。

案件今早於九龍城裁判法院提堂。（資料圖片）

