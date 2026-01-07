上水持刀襲警｜32歲內地女涉擸刀劈警盾　被暫控襲警、刑毀等3罪

上水上周六（1月3日）凌晨發生持刀襲警案，一名姓劉（32歲）內地女子在龍琛路一粉麵店內用膳後，懷疑因為手機無電，未能用微信付款，突然情緒激動衝入廚房取出一把30厘米長的刀及一把鉸剪揮舞，更涉用刀毀壞一部手提電話。當警員到場後，劉女更涉嫌用菜刀連番劈向警員盾牌，最終遭群警制服。



警方今日（7日）表示，已暫控該名女子一項「管有攻擊性武器」罪、一項「刑事毀壞」罪及一項「襲擊警務人員」罪。據了解，由於劉女現時仍然留院，提堂日期待定。



女子手持剪刀及菜刀站在店舖中間。（小紅書）

網上流傳天眼片段，可見當時現場環境一片凌亂，劉女手持一把剪刀及一把菜刀站在店舖中間，見到有大批警員後，隨即揮刀指向他們，並大叫「喂！喂！」隨後衝前劈向盾牌及一名警員的頭盔，最終被群警制服。

現場可見舖內環境凌亂，筷子雜物散落一地。（小紅書）