的士葵涌道及西九龍走廊逆線行駛　81歲司機涉危險駕駛被捕遭扣車

網上有社交媒體片段顯示，昨日（6日）凌晨約4時，一輛的士分別於葵涌道和西九龍走廊逆線行駛，事件中幸無人受傷。警方今日（7日）拘捕以涉嫌「危險駕駛」，拘捕涉案81歲本地男的士司機。



西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員對事件展開深入調查。經翻查大量閉路電視片段後，鎖定的士司機身份及將他拘捕。被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。涉案的士亦已被扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。



涉案的士被扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。（警方提供）

車cam片主從西九龍5號幹線，駛至港灣豪庭對開，發現有的士逆線行駛。（YouTube 車cam特警片段截圖）

網上片段可見，車cam片主當時沿5號幹線左線行駛，駛至港灣豪庭對開一個彎位時，赫見一輛的士沿快線逆線行駛。有網民留言「好彩大家都行左線姐！」，帖主表示不敢相信「我第一眼以為自己眼花」。

西九龍總區交通部指，一直積極從不同渠道收集資料，包括網絡巡邏，打擊駕駛者罔顧道路安全的交通違規行為。

警方重申，「危險駕駛」乃嚴重罪行，並會危害其他道路使用者的安全。根據《道路交通條例》，違例者一經定罪，最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記10分違例駕駛記分。