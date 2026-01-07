警元朗村屋搗毒品工場　檢$134萬可卡因及製毒工具　拘兩青少年

警方於昨日（6日）在元朗區進行反毒品行動，檢獲約1.4公斤的懷疑可卡因類毒品，市值約134萬元，並以涉嫌「製造危險藥物」和「販運危險藥物」，拘捕一名16歲少年，及以涉嫌「串謀製造危險藥物」拘捕一名18歲青年。警方經調查後，發現涉事村屋單位由被捕18歲青年租用，該製毒中心及毒品倉運作約兩個月；而16歲少年則負責製毒、包裝及運送毒品給本地拆家。據了解，其中一名被捕人有黑社會背景。



行動中，警方共檢獲約1.4公斤的懷疑可卡因，市值約134萬元，並拘捕兩名少年。（林振華攝）

元朗警區反三合會行動組第一隊偵緝督察聶鎮緯稱，警方經情報分析及深入調查後，於本月鎖定元朗福順街一個村屋單位，懷疑該處被用作可卡因製毒工場。探員昨日在涉案單位附近，展開反毒品行動並進行埋伏。

及至昨晚8時40分，探員發現一名少年手持環保袋，從該村屋單位走出，隨即上前截查，在環保袋內發現約210克霹靂可卡因，於是將該少年押返單位搜查，再檢獲約重627克可卡因粉末及約566克霹靂可卡因，並發現大量製毒工具，包括原材料、煤氣爐、各種容器、電子磅、熱融封邊機及大量可再封透明膠袋。

聶鎮緯續指，連同在少年隨身袋內發現的毒品，是次行動檢獲的毒品總重約1.4公斤，市值約134萬元。調查顯示，該製毒中心及毒品儲存倉已運作約兩個月；被捕少年負責製毒、包裝及運送毒品給本地拆家。

18歲製毒工場男租客圖離港 高鐵站離境大堂落網

另外，警方鎖定該單位的18歲本地男租客。由於單位明顯純粹用作製毒及儲存毒品，警方有理由相信該名租客提供單位，並與被捕少年共同製毒及販毒。該名租客案發後企圖離境以逃避追捕，警方於今日（7日）早上在西九龍高鐵站離境大堂，在其準備潛逃前成功將其截獲並拘捕。

警方以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」拘捕16歲男童，他報稱為學生，調查顯示，他受販毒集團以「搵快錢」利誘而被招攬；18歲無業青年，則涉嫌「串謀製造危險藥物」被捕。據知其中一人有黑社會背景。兩人仍被扣留調查，稍後將被控以相關罪名，案件將於周四（8日）上午在屯門裁判法院提堂。

聶鎮緯表示，是次案件顯示販毒分子卑劣地利用金錢利誘心智未成熟的未成年人，參與高風險的製毒活動，行為無恥。幕後操控年輕人的毒販罪加一等，警方將根據香港法例第134章《危險藥物條例》第56A條，向法院申請加重其刑罰。

警方特別呼籲年輕人切勿貪圖小利而墮入販毒圈套，以免斷送前途。家長亦應多關注子女的社交狀況，確保他們遠離毒品。

販毒是極嚴重的罪行。根據上訴法庭的量刑指引，販運1.4公斤可卡因的最高刑期可達16年或以上監禁。根據《危險藥物條例》，販毒一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。市民切勿以身試法。