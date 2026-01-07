Pokémon卡竊案｜苦主爆遇劫經過　搶卡集團雙線犯案　連搶$28萬卡

港鐵藍田站昨日（6日）發生一宗針對Pokémon卡（寵物小精靈卡）的竊案。《香港01》接觸到33歲事主Gary，他親述原本相約一名男子在港鐵站交換Pokémon卡，豈料對方有備而來，搶走其19張總值約20萬元的珍貴卡；更驚揭原來昨午同一時間，港鐵沙田站亦發生手法如出一轍的案件，兩案疑犯均用同一Facebook帳戶及電話號碼聯絡受害人，懷疑是犯罪集團策劃並派出兩人「雙線犯案」，總共搶走兩名受害人26張總值約28萬元的Pokémon卡。Gary希望警方重視案件，盡快緝拿疑犯歸案，以免更多玩家受害。



一名男子1月6日在港鐵藍田站，與人交收總值約20萬元的Pokémon卡，對方取卡後未有付款便逃去。（戴慧豐攝）

賊人熟悉Pokémon卡 私訊相約交換珍貴卡牌

Gary由2000年起開始接觸Pokémon卡，直至2020年起收藏Pokémon卡，是一名資深收藏家。他透露，卡界通常在Facebook的Pokémon卡群組或Carousell交流資訊。早前他在Facebook上載了一批Pokémon卡，然後有人主動私訊聯絡他，提出以兩張極具價值的「變裝比卡超」卡，交換Gary手上的19張總值約20萬元的珍貴卡。

臨交收前突然轉地點 着不用出閘交收

Gary坦言：「同佢（賊人）傾都無乜異樣，佢言談上係識卡嘅，唔似純粹出嚟搶一波。」雙方原定昨午3時在觀塘站交收，因Gary在觀塘居住，對方亦聲稱在觀塘上班。但當Gary抵達觀塘時，對方突指「行唔開」要求改到藍田站交收，又要求Gary用袋裝載19張卡。Gary不虞有詐，遂應對方要求前往藍田站。對方其後又語帶歉意稱「麻煩到你」，着Gary不用出閘交收。Gary抵達一會兒後，賊人才出現。他事後回想賊人可能從遠處觀察他有否帶同伴：「如果我帶咗朋友或出咗閘，佢可能就唔會出現。」

Gary損失了19張總值約20萬元的珍貴卡。（TCG BID拍賣平台提供）

對方一接過袋即扯走轉身跑 黑色膠袋內藏假卡

Gary形容賊人是一名年約20歲、高約1.65米、沒戴口罩的男子。雙方會面後，對方先遞給Gary一個紙袋，聲稱內有作交換的兩張「變裝比卡超」，Gary亦將裝有19張卡的袋遞給對方檢查。豈料對方一接過袋，「其實有啲扯嘅動作，一扯完就調頭走」，拔足狂奔往向B出口方向。

Gary當下心知不妙，見狀大喝：「喂呀咪走，我未Check呀。」隨即跳閘窮追，賊人跑向藍田站B出口天橋匯景廣場方向，Gary尾隨追截不果後，隨即報警求助，事後檢查賊人留下的紙袋，發現內有包裝極嚴密的黑色膠袋，必須用刀才能鎅開，拆開後發現是兩張連鑑定盒也是偽造的假卡，「一秒都睇到係假，連個鑑定盒都係假」。

Gary想以19張珍貴卡交換兩張變裝比卡超。（TCG BID拍賣平台提供）

同一時間沙田另一宗失竊 疑同一集團所為

Gary報案後獲悉，原來卡界同一時間，亦發生同類的搶卡案。昨午一名姓區男事主相約一名男子在下午3時到港鐵沙田站交收，區男以7張總值約8萬元的珍貴卡，換一張普通噴火龍變裝比卡超，結果賊人亦是遞來一個紙袋，區男將7張卡交予對方，並即場打開紙袋，發現內有一個黑色膠袋，當他忙於拆袋時，賊人早已消失人海，最終打開發現亦是一張假卡。

令人震驚的是，聯絡Gary及區男的Facebook帳戶及電話號碼竟然一模一樣。Gary指出：「無可能同一時間3點（交收），兩個人喺天南地北出現。」兩案犯案手法高度相似，同樣遞來一個內藏黑色膠袋的紙袋。Gary事後聯絡區男，確認兩名賊人一高一矮，並非同一人，相信是集團式有預謀犯案，涉及最少兩至三名同黨。

昨日一名區姓受害人在沙田港鐵站亦被賊人偷走7張珍貴卡。（TCG BID拍賣平台提供）

嘆港鐵站交收不再安全 冀警方重視案件

面對損失，Gary坦言無奈及憤怒。他自言並非新手，過往交易過百次，曾在車上、住所樓下或地鐵站交收，亦防範過「支票黨」或假卡，對騙案手法亦有防範，但沒想過在佈滿閉路電視的地鐵站會有人「明搶」。他自言今次自己亦有疏忽，但認為這類搶卡事件不能容忍，有義務公開事件：「香港竟然有咁猖狂嘅事，如果小朋友開到張幾萬蚊嘅卡，當街畀人搶，香港係咪以後都咁？」

Gary最擔心的是警方將案件定性為普通「盜竊」或「詐騙」而不了了之。他形容今次事件其實是有預謀的搶劫，而且現時Pokémon卡確有價值，希望警方能夠重視，盡快緝拿疑犯歸案，以免更多玩家、甚至小朋友受害。他亦呼籲卡迷日後交收要格外留神，最好選擇有閉路電視覆蓋的店舖，並由友人陪同。

昨日沙田及藍田港鐵站均有人搶走Pokémon卡。（資料圖片）

Gary損失的19張Pokémon珍貴卡及其鑑定編號：

1. 2023 SV2a 151 御三家9連號 cert:11488696-114889704

2. ⁠2010 P.M. Rayquaza & Dxys LGD cert: 98130805

3. ⁠2010 P.M. Rayquaza & Dxys LGD cert: 41940677

4. ⁠2010 P.M. Palkia&Dialga LGD 連號cert: 95770079-95770080

5. ⁠2016 XY promo FA/Luigi 大頭Pikachu cert: 87016697

6. ⁠⁠2016 XY promo FA/Luigi 細頭Pikachu cert: 97506950

7. ⁠1996 CD Promo charizard cert: 03380526

8. ⁠1997 Rocket Dark Charizard cert: 117798682

9. ⁠1997 Rocket Dark Charizard cert: 62262816

10. ⁠1997 Rocket Dark Charizard cert: 101258625



警方於1月6日下午約3時接獲一名33歲姓陳男子報案，指在港鐵藍田站交收19張共值約20萬元的Pokémon卡，對方掠走卡牌後「一去無回頭」。警方經調查後，將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝涉案一名年約20歲青年，他身高約1.65米，瘦身材，案發時身穿黑色長袖外套和黑色長褲。

另外，昨午約3時17分，警方亦接獲一宗「求警協助」案，34歲姓區男事主報稱在港鐵沙田站，與一名男子交收遊戲卡。完成交收後，區男發現收到的遊戲卡疑為假卡，但對方已離開現場，區男於是報警。警員到場經初步了解後，建議區男考慮向海關投訴，並將案件改列「雜項」。