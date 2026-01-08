寒流襲港│天文台發霜凍警告　今晨新界北最低5.9度未見結霜

寒流襲港，天文台於昨日（周四/7日）下午4時半發出霜凍警告，以提醒農友及有關人士，今晨新界內陸可能出現地面霜。



《香港01》於今日（周五/8日）凌晨4時半左右，先後抵達過往容易出現結霜地方，包括新界北區的上山雞乙、及大埔田村等，均未有出現結霜情況。而依據溫度計顯示，當時氣溫約為攝氏6.9度。



香港01於凌晨4時半左右抵達打鼓嶺，氣溫約6.9度。(陳永武攝)

根據天文台記錄，今日凌晨時份打鼓嶺最低氣溫約為攝氏5.9度，但相對濕度較低。雖然寒冷天氣警告亦與霜凍警告，差不多同一時間於昨午發出，但紅色火災危險警告亦由數日前（5日)上午6時起生效，表示火災危險性極高。

新界北區今晨未見結霜。(陳永武攝)

新界北區今晨未見結霜。(陳永武攝)

新界北區今晨未見結霜。(陳永武攝)

大約3年前，即2023年1月尾，本港亦受寒流所襲，打鼓嶺一帶曾低見攝氏1.7度。大埔田村、上山雞乙、九龍坑及元嶺仔等地方，均發生霜凍情況，有農作物受損、亦有汽車被白霜覆蓋。