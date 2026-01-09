霜凍警告仍生效　粉嶺多車及菜田結霜　園主︰草莓愈凍愈靚迎收成

天文台連續兩日發出霜凍警告，繼前日之後，昨日（8日）下午4時30分再發警告，提醒農友及有關人士，今早（9日）新界內陸可能出現地面霜，天文台亦在facebook專頁上載有市民在大埔和粉嶺，拍攝到草叢、農田和汽車出現結霜情況。



《香港01》今日（9日）凌晨前往粉嶺坪輋路一個士多啤梨園一帶了解，多輛私家車的車頂和擋風玻璃及椰菜田「變白」，舖上一層薄薄白霜，溫度計顯示氣溫約為攝氏0.8度，相對濕度高達99%。



椰菜田「變白」，舖上一層薄薄白霜。（李家傑攝）

溫度計顯示氣溫約為攝氏0.8度，相對濕度高達99%。（李家傑攝）

其間園主林先生返回士多啤梨園，他說：「今日呢個時候係凍啲。」只是自己已經習慣，「準備收士多啤梨嚟去旺角賣」。他展示收成，每顆士多啤梨都又大又紅，強調即使寒流襲港：「士多啤梨都冇嘢，愈凍愈靚...唔會變壞，零度差唔多最靚。」不過「再凍啲（零度以下），（士多啤梨）都會凍死」，目前氣溫仍然合適。

園主林先生返回士多啤梨園，表示今日「呢個時候係凍啲」，但自己已經習慣，「準備收返士多啤梨嚟去旺角賣」。（李家傑攝）

林有10多年種植經驗，最初一兩年缺乏知識，農作物會凍死，之後從失敗中學習，根據天氣種植時令蔬菜和生果，較早前開始種椰菜和士多啤梨，所以農作物如今在寒冬中照樣欣欣向榮。

每顆士多啤梨都又大又紅。（李家傑攝）

另外，《香港01》亦抵達天文台提及過的粉嶺丹竹坑村。溫度計顯示，當時氣溫約為攝氏8.2度，相對濕度只有46%，草叢有水珠，當時未有出現結霜情況。

《香港01》抵達粉嶺丹竹坑村，根據溫度計顯示，當時氣溫約為攝氏8.2度，相對濕度只有46%，但草叢有水珠，當時未有出現結霜情況。（李家傑攝）