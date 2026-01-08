東張西望｜搭港鐵遭阿伯暴打頭部　女事主控訴：因為佢我俾人炒咗

【港鐵／MMA】無辜被打，還遭解僱？本港網絡近日瘋傳多段影片，港鐵車廂內有阿伯疑因找座位被阻與1名女乘客爭執，其間竟發難「爆粗」揮拳打女乘客頭部，女乘客未有還手。被打女事主李小姐日前親上TVB節目《東張西望》講述事發經過，指出任職廚房工的她因事件被僱主解僱，「因為佢（阿伯），我依家俾人炒咗呀，琴日突然間呢，個阿頭就同我講話，你唔使過嚟返工啦」，又說被打的嘴部及下巴位置觸碰仍感痛楚。



不少網民替李小姐感不值，紛紛批評其僱主，「連份工都冇埋真係禍不單行，PX公司唔好恨」、「無辜受累冇咗份工！老闆缺乏同理心！大家有目共睹」、「公司炒佢太離譜」、「咁樣等如對你落井下石」、「為那位女士抱不平！」，亦指出「天冇眼」、「阿伯真係超級過份，唔識出聲講借借㗎，呢個女仔真無辜」。



警方回覆《香港01》表示，於1月4日晚上接獲一名女子報案，指她在港鐵黃大仙站車廂內被一名男子以手襲擊。她面部受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。經初步調查，案件列作「普通襲擊」，暫未有人被捕，交由黃大仙警區人員跟進。



港鐵阿伯暴打後生女頭部片瘋傳：香港又點啊？ 女事主神應對獲讚

本港網絡瘋傳影片，指港鐵車廂內有阿伯「爆粗」揮拳打女乘客頭部。（Threads@eugenfung）

被打女事主李小姐主動聯絡TVB節目《東張西望》講述事發經過。（《東張西望》節目影片截圖）

搭港鐵遭阿伯暴打 女事主《東張西望》講事發經過

女事主李小姐在TVB節目《東張西望》講述事發經過，指出1月4日晚上9時20分，她乘搭港鐵觀塘綫從太子回油塘，列車於黃大仙往鑽石山期間，她站在車廂中間位置，打人的阿伯上車後「撞到我個背囊兩次，第二次我就擰過去望佢，跟住佢就開始講晒粗口，後面有個空位，佢要去坐，跟住話我阻住佢，唔借畀佢行，當時我反口咗一兩句差唔多，跟住個阿伯就一拳過嚟」。李小姐直言當時「呆晒」。

李小姐否認當時有阻礙到阿伯行走，「我覺得我阻唔到佢囉，背囊其實唔係好大啫」、「前後應該其實多多少少都仲有1個人行嘅位嘅，因為前後都會留位畀人行嘅」。李小姐指出，被阿伯打了約兩三拳，隨後阿伯搶了身旁坐着乘客的手機「想鎚我」，「但應該俾人㩒住咗，或者係冇鎚到」。

李小姐獲救護車送院驗傷，結果是「有浮腫同觸痛」。（《東張西望》節目影片截圖）

李小姐直言左邊嘴部與下巴「依家呢啲位觸到都仲痛㗎」。（《東張西望》節目影片截圖）

於廚房工作的李小姐更因事件被僱主解僱，她無奈道，「因為佢（阿伯），我依家俾人炒咗呀」。（《東張西望》節目影片截圖）

被打女事主：因為佢（阿伯），我俾人炒咗

李小姐續說，她報警期間又被阿伯打多了1拳。警員着她在觀塘下車，但打人的阿伯「搭住架車走咗」，她獲救護車送院驗傷，結果是「有浮腫同觸痛」，直言左邊嘴部與下巴「依家呢啲位觸到都仲痛㗎」。

無辜被打之餘，於廚房工作的李小姐更因事件被僱主解僱，她無奈道，「因為佢（阿伯），我依家俾人炒咗呀，琴日突然間呢，個阿頭（負責人）就同我講話，你唔使過嚟返工啦」。李小姐不滿指，網上瘋傳的影片已拍到阿伯的側臉，「但到依家都捉唔到人，我真係好嬲囉」。