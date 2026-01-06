港鐵阿伯暴打後生女頭部片瘋傳：香港又點啊？　女事主神應對獲讚

【港鐵／MMA】乘搭港鐵有爭執也不應動手打人！本港網絡瘋傳多段Threads影片，指港鐵車廂內有阿伯疑因找座位被阻與1名女乘客爭執，其間竟發難「爆粗」揮拳打女乘客頭部。女乘客未有還手，表示「唔該，我要報警啊」，其他乘客看不過眼，叫阿伯停手，強調「你當呢度咩地方啊？呢度香港嚟㗎，有法治㗎」，惟阿伯反問：「香港又點啊？」。雙方爭吵直至影片結束。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿伯離譜，「呢個咁惡嘅阿伯都唔可以放過！」、「打人已經是錯，不應該用暴力欺負女人」。也有網民讚揚被打女乘客應對方法，「無還到手，醒目」。



本港網絡瘋傳影片，指港鐵車廂內有阿伯「爆粗」揮拳打女乘客頭部。

這也太誇張了吧！有網民於1月4日在Threads發布2段影片，指港鐵車廂內有阿伯疑因找座位被阻路「發爛渣」，與1名女乘客爭執。

疑找座位被阻 阿伯揮拳打女乘客頭部：X你老X臭X！

第1段影片見到，阿伯與女乘客部在車廂中間對峙，其間阿伯突然目露兇光，邊罵「X你老X臭X」邊紮馬蓄力揮右拳重重打中女乘客頭部，旁邊坐在座位上的男乘客即時伸手阻擋阿伯進一步動作。女子被打頭後未有還手，只說「唔該，我要報警啊」，其他乘客叫停阿伯「唔好郁手郁腳！」、「停手啊你」，阿伯則激動指着座位解釋「我想過嗰度……」。

阿伯反嗆：香港又點啊？

另1段影片見到，阿伯已坐在座位上，並向女乘客表示「再講吖！」，有男乘客批評「阿伯，你當呢度咩地方啊？呢度香港嚟㗎，有法治㗎」。阿伯反問「香港又點啊？」，男乘客回應「你打人就唔得啦」，被打女乘客則指罵阿伯「黐X線，無咩咩打X人！」。影片至此結束。

網民批阿伯離譜 讚被打女乘客應對機智

網民看過影片紛紛批評阿伯離譜，「有晒證據，報警拉佢，呢個咁惡嘅阿伯唔可以放過！」、「個阿伯惡死到，仲要郁手，絕對唔可以放過佢」、「打人已經是錯 ，不應該用暴力欺負女人」、「壞人老了！」、「報警唔使同佢說教」、「幾廿歲人為咗要行去坐咁小事都郁手郁腳……Btw後面哥哥抵讚」、「使唔使咁狠呀」。

也有網民讚揚女乘客應對方法，「無還到手，醒目」。

港鐵回覆《香港01》表示，1月4日晚上約9時許，收到警方轉介1宗乘客爭執求助，港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。港鐵呼籲乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。

