土瓜灣唐樓爆炸｜鄰居撞門逃生　地方小憂用石油氣危險而用電煲

土瓜灣北帝街43至45號唐樓一劏房單位，昨晚（12日）疑因石油氣洩漏導致爆炸，一名42歲姓黃男住戶全身多處燒傷，逃生時墮樓，送院後情況危殆。



《香港01》記者今日（13日）重返「一劏五」現場，其他劏房鄰居親述沖涼被困浴室的「撞門」逃生記，住所亦因此停電，只靠電筒照明，生活不便。另有任職保安的鄰居表示，曾上過安全課程，「咁細地方、好似密室咁，用石油氣好危險，所以我用電煲。」



土瓜灣北帝街43至45號唐樓一劏房單位，1月12日疑因石油氣洩漏導致爆炸。同一單位另一劏房的住戶鄧先生表示，知道在細小及有如密室的劏房用石油氣很危險，故他只用電煲。（梁偉權攝）

綜合大廈街坊所述，墮樓的黃男居於涉事劏房約7年，為人「好神秘㗎」，出入均很快速，故其他鄰居甚少見到他，連「講聲早晨都無機會」。

消息指，黃男於昨早自行更換煮食爐的石油氣罐，疑喉管接駁不穩導致氣體洩漏，晚上抽煙時引起火花導致爆炸，他跳窗逃生。

土瓜灣北帝街43至45號昨晚（12日）有唐樓單位爆炸起火，男住戶逃生時墮樓倒臥大廈對開路面。（fb土瓜灣之友/Joy Su）

事發單位被「一劏五」間出5間劏房。其中一間劏房住戶鄧先生憶述，昨晚事發時他剛吃完飯，「碗都未洗」，便突然聽到「砰」一聲爆炸聲，其家中物品被震至「跌晒落嚟」。隨後他再聽到另一下如重物墜地的巨響，望出窗外赫發現有人倒臥地上，「我心諗，嘩，大鑊喇呢次咁樣，搞出人命喇」。後來他開門見到另一鄰居說「走啦」，便落樓逃生。

鄧先生透露，自己曾任職保安，修讀過職業安全課程，知道在劏房狹窄、像密室一樣的環境裏，用石油氣其實非常危險，「咁細地方、好似密室咁，用石油氣好危險，所以我用電煲。」他認為，劏房居住環境「唔合格」，但因個人原因從原本的住所搬出，在劏房暫住，工作數年儲了點錢，現時已退休，算是「生活到囉，勉強」。

土瓜灣北帝街43至45號唐樓一劏房單位，1月12日疑因石油氣洩漏導致爆炸，事後單位停電。事發翌日，分別居於同一單位另外兩個劏房的謝先生（左）和鄧先生（右），要用電筒照明。（梁偉權攝）

不過爆炸後涉事「一劏五」單位均停電，鄧先生與鄰居謝先生均認為導致生活不便，記者到訪時，兩人均用電筒照明。謝先生表示，曾向地產中介查詢，獲回覆指要半個月才能恢復供電，他希望中電可盡快到場檢查，若確認單位電力沒有問題，可盡早恢復供電「畀大家用咗先」。

謝先生又說，昨晚爆炸發生時他正在洗澡，爆炸衝擊力令浴室門的鎖頭「撞爛晒」，他一度未能開門，被困浴室，後來他多次撞門，終成功把門撞鬆，才可離開。

土瓜灣北帝街43至45號唐樓一劏房單位，1月12日疑因石油氣洩漏導致爆炸。同一單位另一劏房的住戶謝先生表示，爆炸令浴室門鎖損毀，他一度被困。（梁偉權攝）

記者在現場所見，事發單位的牆壁與瓷磚之間出現裂縫，部分位置更闊得幾乎可插入手指。鄧先生與謝先生表示，雖然裂縫之前已存在，惟疑在爆炸後變闊。

土瓜灣北帝街43至45號唐樓一劏房單位，1月12日疑因石油氣洩漏導致爆炸。翌日所見，涉事單位牆身與瓷磚之間有裂縫，住戶透露，裂縫疑在爆炸後變闊。（梁偉權攝）

至於發生爆炸的劏房，屋內一片凌亂，窗框飛脫被放在床上，床頭櫃放有一包煙；掛在牆上的羽絨服疑被炸爆，羽絨噴出，部分散落地上。劏房廚房和廁所設於同一間隔內，廚房煮食爐及石油氣已被當局檢走調查，留下一捲的紙巾有燒焦痕跡。

土瓜灣北帝街一唐樓劏房單位疑氣體洩漏導致爆炸，事發翌日可見，事發單位窗框飛脫，屋內一片凌亂。（梁偉權攝）

土瓜灣北帝街43至45號唐樓昨晚（12日）有單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓，被送到伊利沙伯醫院救治。（戴慧豐攝）