荃灣寶豐路工傷｜29歲男工遭風煤樽擊斃　家屬黯然認屍

荃灣寶豐路一個地盤昨日（14日）發生奪命工業意外，天秤吊運一個放有3支風煤樽的吊籠，其間懷疑吊籠門打開，風煤樽墮下，釀成1死2傷。今日（15日）上午8時半，在工權會人員的陪同下，29歲姓陳死者的家屬抵達葵涌公眾殮房認領遺體，完成手續後眾人黯然離開。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者是家庭的經濟支柱之一，家屬希望得知意外成因，並得到合理解釋。昨日死者所屬公司人員與家屬見面並提出會發放恩恤金，家屬亦希望對方能夠提出具體的善後方案，盡快與其約見洽談。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者家屬希望得知意外原因，並得到合理解釋。（黃學潤攝）

死者家屬一行4人認領遺體後離開。（黃學潤攝）

蕭指，近日發生兩宗吊運相關的致命意外，呼籲當局再作反思，「究竟我哋仲有啲咩可以做？」上方進行吊運期間，下面必須清場並禁止任何工作，質疑涉事地盤是否有嚴格執行吊運工作的安全守則，若部門發現有人違反安全條例必須作出檢控。

工人送院搶救。（羅敏妍攝）

據警方初步了解，事發時3名紮鐵工人在場工作，其間一個放有風煤樽的鐵架由天秤吊運，其間3個風煤樽跌下。一名29歲姓陳男工頭傷，一名40歲男工腳傷，均昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，其中29歲紮鐵男工延至下午2時40分不治；40歲姓施男工情況嚴重，另一50歲男工則於閃避時扭傷腳。消息指，事發時吊籠門懷疑打開了，風煤樽從內墮地，工人聽到巨響後，便發現有人倒地。

警方稱，3個風煤樽其中兩個長153厘米、闊21厘米；另一個長100厘米、闊25厘米。

據報，地盤天秤上有氣樽墮下。（林振華攝）

蕭倩文昨日表示，3名死傷者均為紮鐵工人，在該地盤工作分別約兩周至一年。死者為29歲，未婚，與父母同住及有兄弟，家人現時情緒激動，首要是安撫他們的情緒。另一名40歲姓施重傷者已被送上深切治療部留醫，工權會指他胸椎骨折，下半身沒有知覺，恐影響將來走動；他為家中經濟支柱，與妻子育有9歲兒子，事主父親因傷已一段時間無法工作，母親則任職洗碗散工。其餘一名輕傷者手腳受傷。

