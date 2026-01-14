荃灣寶豐路墮風煤樽1死2傷　3日2奪命吊運事故　工會稱下方應清場

本港3日內接連發生兩宗吊運奪命工傷。繼前日（12日），一名33歲巴基斯坦籍男工人在啟德德高道一地盤，疑被重達10噸的巨型水缸擊中不治後。荃灣寶豐路一個地盤今日（14日）發生工業意外，有天秤以吊籠吊運風煤樽期間，疑有部件鬆脫，風煤樽墮下擊傷3名工人，其中1死1昏迷。



香港建造業總工會理事長周思傑表示，吊運工作進行時，應設立危險地帶（fatal zone）圍封，清空在底下工作的工友；而且吊運時，吊運員、訊號員及監管工「睇水」。吊籠使用前應檢查結構，確保持有證書，籠內應以鐵鏈綑綁物件。他估計，意外或由地盤安全管理疏忽有關。



據報，地盤天秤上有氣樽墮下。（林振華攝）

香港建造業總工會理事長周思傑表示，吊運屬高危工種，行業務必跟從職安局、勞工處或建築業議會的安全守則。進行吊運時，應設立危險地帶（Fatal Zone）並圍封整個範圍，不讓工人在底下工作。

而吊運工作進行時，應同時有吊運員、訊號員及一個監工進行「睇水」，3人同時在崗位上，留意吊運整個過程。若以上程序做足，相對安全。

今日荃灣寶豐路地盤工傷現場消息稱，涉事地盤用天秤以吊籠吊運風煤樽，其間疑部件鬆脫，風煤樽墮下擊中工人。周思傑又指， 地盤在使用吊籠前，應確保拿好證書，以證明確保吊籠結構沒有問題，並且需要半年檢測一次，亦要在每天使用前進行檢查。

他解釋，吊籠一般設有鎖，吊運期間需關門上鎖，他估計吊籠的鎖是壞的，或沒有扣緊，以致吊運期間搖晃，風煤樽從籠內墮地。而且搬運時，籠內物件應綑綁著鐵鏈。 他估計，意外成因由地盤安全管理疏忽引致。

荃灣寶豐路地盤發生工業意外，據報天秤上有氣樽墮下，擊中3名工人。（黃學潤攝）

本港3日內接連發生兩宗吊運奪命工傷，周表示，至今1月至今已有多宗意外，反映行業在安全管理及風險評估意識不足，呼籲業界要謹慎，做足每個程序。

事發今日下午1時34分，警方接報荃灣寶豐路一個地盤發生工業意外。據報一個放有3支風煤樽的吊籠，由天秤吊運，其間吊籠門懷疑打開，風煤樽從內墮地，擊中3名負責紮鐵及進行地基工程的工人，兩人（29及40歲）昏迷送瑪嘉烈醫院搶救，當中29歲男工送院後，於下午2時40分證實不治。一人（50歲）輕傷送往仁濟醫院治理。警方稱，3個風煤樽其中兩個長153厘米、闊21厘米；另一個長100厘米、闊25厘米。