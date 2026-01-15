啟德承豐里工傷｜疑升降台失重心夾斃男工　遺孀斥地盤遲通知死訊

昨日（14日）本港接連發生兩宗奪命工業意外，其中63歲姓張水泥工人在啟德承豐里地盤，身體夾在升降台與大門中間，解困後送院，惜告不治。據了解，懷疑是處於暗斜的升降台失重心撞向事主，令他被夾斃。死者遺孀張太徹夜難眠，批評地盤在丈夫意外離世一小時後，才施施然通知家屬，又指承建商至今未聯絡家屬交代事件。



啟德承豐里一個地盤昨日（14日）發生奪命工業意外，有工人救人時耳朵受傷送院。（羅日昇攝）

警方經初步調查顯示，地盤有暗斜，導致升降台失重心撞向事主，令他被夾於升降台與大門中間。案件列工業意外，由牛頭角警區刑事調查隊跟進。

張太今日受訪時，批評地盤在其丈夫過身後約一小時，即下午5時半，才通知她相關意外。直至現時為止，涉事承辦商仍未主動聯絡她交代事件。張太又指，受傷工友講述的經過，與地盤安全主任的說法存在明顯差別。她期望有人能夠說出事件真相。

入行30年勤奮顧家 本擬退休享清福

張太表示，丈夫已從事地盤工作接近30年，但不太清楚丈夫的具體工種，並指丈夫早前曾考慮過退休，惟因性格勤奮，所以才繼續工作，豈料飛來橫禍，從此陰陽永隔。張太指子女已經出身，家中現時沒有生活壓力。

承豐里昨日（14日）發生奪命工業意外。（資料圖片/羅日昇攝）

據了解，死者是地盤的水泥工人，昨日（14日）午膳後到B2層的升降機大堂工作。至同日下午4時15分，姓黃工友（67歲）前往找尋準備相約下班，卻見事主被夾在升降台與大門中間，連忙通知安全主任及報警。安全主任叫來死者另一同事幫忙拯救，該名姓潘同事（63歲）在拯救期間操作升降台時不慎被鎅傷右耳，須送往聯合醫院治理。

最後事主由到場消防及警方救出，當時已沒有呼吸脈搏，送往聯合醫院搶救不治。