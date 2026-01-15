有片｜大埔道泥頭車泥石濺瀉一地　鐵騎士躲避不及絆倒　倒地受傷

今日（15日）上午9時01分，大埔道（沙田方向）近蘇屋邨一輛泥頭車在行駛途中突然濺瀉泥石，一輛電單車遭絆倒，鐵騎士手流血。救援人員到場，為傷者進行簡單治理後，毋須送院。警方正調查事故成因。



網上片段可見，泥頭車在行駛途中突然濺瀉大量泥石，後方鐵騎士躲避不及，被泥石絆倒。電單車翻側後倒地，司機手流血，自行起身，毋須送院。



有網民留言笑指，「玩緊馬利奧賽車姐~嚇我唔到既（嘅）」、「Mario 放蕉皮」，亦有網民譴責「呢d(啲)司機要嚴懲」。

鐵騎士其後自行起身。（CleverLlama4864 Facebook 影片截圖）

鐵騎士躲避不及被絆倒。（CleverLlama4864 Facebook 影片截圖）

運輸署宣布，因路面有障礙物，大埔道(往沙田方向)近蘇屋邨的唯一行車線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

泥頭車在行駛途中突然濺瀉大量泥石。（CleverLlama4864 Facebook 影片截圖）