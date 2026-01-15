內地公司小紅書低價吸客聘黑工來港裝修　入境處上水新屋邨拘7人

入境處表示，隨着多個新屋苑落成，市民對裝修服務需求大增，並留意到有內地裝修公司透過網上社交平台，例如小紅書，以便宜價錢作招徠，提供一站式服務，有人因貪一時方便及節省成本，聘請同鄉以旅客身份到港工作。



經深入調查後，入境處今日（15日）於上水一個新入伙屋邨，展開代號「促進」反非法勞工行動，突擊搜查143個住宅單位，於其中3個單位，拘捕6名黑工及一名僱主。當中5名黑工以旅客身份入境香港、1人則以補充勞工優化計劃身份到港，他們以現金出糧，日薪300至500元不等。現場可見，涉事屋邨為上水彩石邨。



行動中，入境處搜查上水一個新入伙屋邨的143個住宅單位，於3個單位拘捕7人，包括6名非法勞工。（蔡正邦攝）

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑稱，入境處留意到近日有內地裝修公司透過網上社交平台，例如小紅書，向新屋苑住戶以便宜價錢作招徠，聲稱提供一站式裝修工程服務，向新入伙的新住戶，以較便宜的價錢作招徠，提供一站式裝修工程服務；亦有不法份子看準時機聘請非法勞工到港工作，以減低成本，從中獲利。

處方今日展開代號「促進行動」，打擊反非法勞工，於上水一個新入伙屋邨，突擊搜查143個住宅單位，於其中3個單位中，總共拘捕7人，包括6名非法勞工；另外一名45歲本地男子則為聘用非法勞工的僱主，他亦是相關裝修工程公司的負責人。

行動中，入境處搜查上水一個新入伙屋邨的143個住宅單位，於3個單位內，拘捕6名非法勞工及一名僱主，並檢獲一批裝修工具。(羅敏妍攝)

巫泉傑續稱，經調查後，發現有個別香港裝修工程公司，透過網上平台尋找內地裝修公司承包部分裝修工程，亦相信有部分僱主及住戶因貪方便及想節省成本，聘請他們的同鄉以旅客身份抵港，從事裝修工作。據了解，該6名黑工不是受聘於同一名僱主。

被捕黑工為6名內地男子，年齡介乎22至41歲；其中5人以旅客身份入境香港工作，另一人以補充勞工優化計劃身份到港，從事合約之外的工作。他們被截獲時，正從事不同工種的裝修工作，包括前期度尺、中期油漆、鋪地板、泥水、水電工程，以至後期傢俬裝嵌及單位潔淨服務等，調查發現他們日薪約300至500元，以現金出糧。

入境處表示，相關調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。處方呼籲，年近歲晚，相信有不少的市民及僱主，想在農曆新年之前，盡快完成他們的屋企或者公司的裝修工程。裝修工程服務所衍生的費用固然是重要，但是服務提供者，甚至乎是裝修的工人，他是否可以在香港合法受僱，亦是同樣重要。千萬不要因小失大，惹禍上身。

入境處派傳單呼籲勿聘用非法勞工。(羅敏妍攝)

根據法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。 違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。 協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。而聘用不合法受僱人士亦都是一個嚴重罪行。任何人士如果聘用不合法受僱人士均屬犯法，最高刑罰可被罰款50萬元及監禁10年。