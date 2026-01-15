寶豐路工傷｜男工憶逃生拗柴　見風煤樽飛彈　批吊運無通知靠執生

荃灣寶豐路一個地盤昨日（14日）發生工業意外，造成一死兩傷慘劇，勞工處已勒令停工調查事故原因。其中傷勢較輕的50歲陳姓工人，經治療後已出院回家，但夜不安寢猶有餘悸。他憶述事發一刻，聽到有人大叫：「走呀！」他拔足逃跑時亦不慎拗柴，事後始知道是3個風煤樽由高處墮下。他指死者跌落一個約1.5米深的洞，雖獲工友救起，可惜返魂乏術。他直言地盤工種繁多，工人根本不知道何時有高空吊運，只能「執生」：「離遠見到，我哋會停晒手行埋一邊，但係地盤唔只紮鐵，仲有釘板其他行頭，佢哋搬嘢唔會通知我哋吖嘛！」



陳先生腳部瘀傷，暫時要用枴仗協助步行。（蔡正邦攝）

聞「走呀」拔足狂奔 回頭驚見風煤樽飛彈

陳先生左腳踝瘀腫、左膝和面頰擦傷，現時行路一拐一拐，但相比另外兩位死傷者已屬萬幸。他憶述，昨日午飯後工作了一會兒，他和另外兩名工友（姓陳29歲死者和姓施40歲傷者）在不同位置傳送鋼筋。他說：「突然後面叫『走』、『走呀』，我即刻向前衝，但係叉錯腳踩喺啲鐵嘅中間，拗柴。」接着有物件由高處墮下，他回頭望見是風煤樽，並疑因漏氣，繼續飛彈到五六米外，「好似火箭咁噴出去……有繼續漏啲風煤液出嚟」。

生死一線 工友跌落坑洞不治

千鈞一髮，陳未及查看兩名工友的情況，其後才發現一人倒在他身後，另一人跌落1.5米深的洞：「後面有個瞓喺度，最後一個唔見咗人，以為佢行開咗，原來唔係，佢跌咗落個窿度，本身地基位係要留窿嘅，其他人即刻扶佢上嚟，都好快手，夾手夾腳扶佢上嚟。」惜最終不治。

陳形容事出突然：「無時間回頭望，再回頭望會嘥咗一秒，就係嗰一秒，一秒之間一定要走，向前走。」他估計另外兩人來不及走避：「又或者佢個位置未必咁方便，嗰個位擺晒啲鐵（鋼筋）喺地下。」他幸能及時閃避：「如果企後少少都（擊）中」。

斥地盤吊運無通知 工人只能「執生」

陳直言，地盤有吊運工作時，不會通知地面其他工種的工人，說：「我哋唔知呀！好高嘛啲天秤，我哋唔知。如果落鐵，離遠見到，我哋會停晒手行埋一邊；但係地盤唔只紮鐵，仲有釘板等等其他行頭，佢哋搬嘢唔會通知我哋吖嘛！」

陳表示與兩名工友均為散工，不算相熟，較少交流，但見死者工作勤力，「做嘢爽手，好勤力」，他對事件感到傷感：「 好可惜，太後生，個心翳住。」昨晚也不斷發夢白天工作的過程。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會（建工聯）理事長周聯僑。（資料圖片）

香港建造業註冊專門工種職工會聯會（建工聯）理事長周聯僑提出以下系統性改善方案，旨在從制度、設備、現場、文化及政策五方面入手，徹底提升吊運作業安全水平，締造「零意外」工地環境。

一、全面檢視與強化安全管理體系

1. 設立安全專責小組

· 責成承建商及分判商成立專責小組，專責監察及檢討吊運作業安全，定期執行高頻次、高標準之安全巡查。

2. 深化安全培訓內容

· 為全體工友提供針對性、實操型吊運安全培訓，涵蓋器材操作、信號指揮、風險辨識與應急處理，確保人人熟規明責。

3. 落實問責與懲處機制

· 建立透明嚴謹之安全問責制度，對違規操作、管理失職引致事故者，必究其責並施以相應懲處，以儆效尤。

二、提升設備安全與技術監控

1. 引入智能監測系統

· 於吊運設備加裝智能感應裝置（如負載平衡感應器、實時監控鏡頭），實現作業全程動態監測，異常即時預警。

2. 嚴格執行設備檢修制度

· 制定並落實定期強檢計劃，確保吊機、吊索具、風煤籠等設備均符安全規格，並由合資格技術人員專責維修保養。

3. 優化吊運容器安全設計

· 推廣採用結構穩固、防護周全之吊運容器，如配備防傾瀉鎖扣、防墜網等裝置，從源頭降低風險。

三、強化現場作業管控措施

1. 劃設吊運專區

· 工地須明確規劃獨立吊運作業區，嚴禁工序交疊，並設清晰標示與物理隔離。

2. 實施雙重監督機制

· 吊運作業期間，須同時配置專職信號員及現場安全監督員，全程雙重監控，確保操作合規。

3. 完備應急預案與裝備

· 吊運區域須常備急救箱、安全繩等應急物資，並定期組織實景演練，強化工友應變能力。

四、營造主動預防的安全文化

1. 開展多元安全宣傳活動

· 定期舉辦安全日、模擬演練、工友論壇等，提升安全意識與自主防險能力。

2. 設立安全行為獎勵計劃

· 嘉許積極建言、嚴格守規之工友與工地，以獎勵激勵全員參與安全管理。

3. 推行全員安全承諾制

· 要求全體工地人員簽署安全承諾書，強化個人責任，凝聚安全共識。

五、加強政策監管與資源支持

1. 強化勞工處巡查執法

· 建議勞工處加大對吊運作業之突擊檢查，對違規行為零容忍、嚴處罰。

2. 完善吊運安全法例指引

· 加快修訂現行法規，進一步明確吊運安全標準、權責分工及操作規範。

3. 提供專項安全改善資助

· 促請政府設立資助計劃，協助中小型承建商及分判商升級安全設備、導入安全管理系統。

