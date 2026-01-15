海關紅磡鰂魚涌2店檢$730萬冒牌名衫　假貨扮水貨平一半幾可亂真

海關過去一周（6至14日）採取特別執法行動，打擊售賣冒牌名牌時裝物品，在商標持有人協助下，突擊搜查兩間位於紅磡及鰂魚涌的零售店舖，檢獲約1000件冒牌名牌時裝，市值730萬元。



根據海關證物，當中不乏名牌Gucci、Burberry、LV及Chanel。海關相信有人以假貨扮「水貨」，售價為正貨的五成至七成；且貨品包裝模擬度高，造工及用料相對好，市民難辨真假。行動中，兩名女店主涉嫌違反《商品說明條例》被捕。



海關過去一周（6至14日）採取特別執法行動打擊售賣冒牌名牌時裝物品，檢獲約1000件冒牌名牌時裝，市值730萬元。（陳浩然攝）

海關早前透過情報分析，鎖定一間位於紅磡的零售店舖。 經過深入調查，海關人員發現有關店舖，在附近設有一個儲存倉庫。 人員於是採取特別執法行動，突擊搜查兩處地方，其後檢獲約400件懷疑冒牌服飾，總值約70萬元。

另外，海關早前接獲舉報，指一間位於鰂魚涌的零售店舖，售賣懷疑冒牌時裝物品。經商標持有人的協助下，海關同樣進行突擊搜查，檢獲約600件懷疑冒牌服飾，總值約660萬港元。

行動中，海關一共拘捕兩名女店主，她們年齡介乎48至53歲，涉嫌違反《商品說明條例》。 案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任何高節指，檢獲的冒牌服飾，包括服裝、鞋、袋及首飾，不論在服飾本身還是包裝上，模擬度相當高，造工和用料相對較好，部分貨物的售價約正貨的五至七成，一般市民難以辨別真假。根據海關所顯示證物，當中不乏名牌 Gucci、Burberry、LV及Chanel。

海關不排除不法份子以假貨作冒充，訛稱為「平衡進口」，即為「水貨」，意圖欺騙消費者。 案中兩間零售店舖以及儲存倉庫，均設立在辦公室林立的地區，海關估計不法份子以該區的消費力為目標，針對有關顧客，售賣懷疑冒牌服飾。

農曆新年將至，市民添新衣過年，為保障消費者權益和保障智慧財產權，海關會繼續加強巡查，與各個商標持有人保持緊密的合作，積極採取執法行動，嚴厲打擊各類型售賣冒牌物品活動。

海關提醒，消費者應該光顧信譽良好的店舖，如有懷疑應該先向有關商標持有人作查詢，而商戶在採購物品時應小心謹慎。根據《商品說明條例》，任何人銷售或售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。