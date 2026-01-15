警網上喬裝客人放蛇買毒品　約毒販交收查CCTV搜集證據　拘捕13人

警方去年起進行反毒品行動「鋼骨」，人員在網上喬裝客人放蛇買毒品，並相約毒販當面交收，記錄犯罪證據。人員昨日（14日）及今日（15日）於全港拘捕9男4女，年齡介乎18至48歲，涉嫌「販毒」、「串謀販毒」、「藏毒」、「無牌駕駛」等罪行，所有被捕人現正被扣留調查。



沙田警區反三合會行動組偵緝督察陳偉智。（鄭嘉惠攝）

沙田警區反三合會行動組偵緝督察陳偉智陳述案情，指警方留意到有不法分子為掩飾身份，在互聯網透過不同社交平台出售依托咪酯等毒品，聲稱能夠親自交收。沙田警區反三合會行動組自去年9月起，喬裝買家在網上接觸毒販，多次相約毒販在沙田區交收。人員在過程中察覺到毒販每次都會駕駛自己名下的汽車或他人登記的車輛現身交收，並堅持在車內交易，目的是萬一事敗，可以立即逃離現場。

人員每次完成交收後，會翻查附近大量閉路電視及搜集情報，以鎖定毒販身份。今年1月，沙田警區刑事部見時機成熟，於昨日（14日）及今日（15日）在全港進行拘捕行動，分別拘捕11名本地人及1名印尼籍人士，當中有8名毒販、2名毒品快餐車的車輛登記人，以及2個毒販使用的電話號碼登記人，大部分被捕人有三合會背景。

行動中，人員在其中一名被捕人的登記車輛內搜獲56包大麻，亦有一名毒販本身沒有駕駛執照，人員隨後以相關罪名將他們拘捕。警方根據線報，今日上午於沙田駿洋邨單位內再以藏毒罪拘捕一名本地女子，並檢獲少量氯胺酮，所有被捕人現正被扣留調查。

陳偉智表示，打擊毒品一直是警務處處長首要行動之一，藉此機會提醒市民依托咪酯與傳統毒品一樣對人體傷害極大，市民特別是青少年，千萬切勿誤信謠言，以為依托咪酯對人體傷害低。他指，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處終身監禁及罰款港幣500萬。

另外，市民應要小心保管好自己的個人資料，切勿將個人資料借予或者出售予他人，讓不法之徒利用，否則有機會負上刑事責任。