假冒大學教授職員向學生借錢　警接多宗報案　學士碩士博士全中招

警方今日（15日）在「守網者」facebook專頁透露，近日接獲多名大學生報案，指有騙徒假扮大學教授及職員，致電提出借錢，期間以「猜猜我是誰」的手法、或大學某部門職員或社團負責人，要求幫忙轉帳至指定戶口「墊付費用」。



受害者當中，包括學士學生、碩士及博士生，損失金額由5,000至1萬元不等。其中一名受害者更為醫學系博士。



近日發生多宗假冒大學教授向學生借錢騙案。（警方Facebook）

警方指，騙徒有兩種手法，其一為「猜猜我是誰」，騙徒致電受害人要求猜測身份，一旦受害人說出某位教授或導師的名字，騙徒馬上冒認該人，並提出轉至WhatsApp聯絡。騙徒在WhatsApp上編造理由向受害人借錢，指示轉帳至指定銀行户口，收到錢後立即失聯。

另一種詐騙手法，則直接冒充大學職員及活動負責人，致電受害人聲稱指，原定活動要更改時間或地點，並提供一個「個人」WhatsApp聯絡號碼。受害人按指示到場或主動WhatsApp聯絡，對方卻聲稱忙碌，要求受害人幫忙轉帳至指定户口「墊付費用」，承諾稍後歸還，受害人轉帳後，騙徒馬上失聯。

警方提醒，市民切勿輕信陌生來電，若遇到「猜猜我是誰」，應直接向對方表示：「講出你嘅姓名同來電目的」，或直接收線。任何涉及金錢的要求，都必須透過官方渠道核實，致電學校電話或親自到部門查詢。如懷疑受騙，可致電「防騙易18222」熱線查詢。