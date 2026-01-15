屯門市廣場開槍｜家屬指疑犯患精神病 事前2小時被拍到自言自語
撰文：凌逸德
出版：更新：
屯門市廣場今晚（15日）發生開槍案，一名34歲男子闖DONKI廚房取走利刀後，一度挾持途人，終被警員開槍擊中制服，送院不治。有途人早於案發前兩小時，在大興街市對開的士站見到疑犯，稱當時他「行嚟行去，自言自語」。
死者母親、胞弟及叔叔等家屬，事後趕往屯門醫院。家人透露，死者為在香港出生的越南裔人士，數年前患上精神病，需定期往青山醫院覆診及服藥。家人上一次與其聯絡，已是兩三個月前。其叔父形容死者「佢本來好乖，但係啲神經問題」，過往亦從沒出現暴力傾向或傷害別人。
死者的叔叔表示，死者居住大興邨，原跟母親及胞弟同住，後來搬出。他任職地盤雜工，已有至少兩個月，沒與家人聯絡，因此家屬未從得知其近況。
家屬引述醫生指，死者至少中兩槍，其中一槍近右邊胸口。有在場女親友表現悲慟，家人不清楚他為何持刀，但指他過往不會使用暴力，「佢本來好乖，係啲神經問題」；胞弟表示，現時仍有待警方調查。
案發在晚上7時13分，一名男子突然闖入屯門市廣場DONKI超市，據悉在廚房位置取走一把刀後，往地面方向逃去，職員報案。數分鐘後，警方再接獲市民報案，指一名男子手持牛肉刀，在商場及街頭位置徘徊。
警員持盾牌等裝備趕抵，在商場地下位置制服一名男子。消息指，刀手一度挾持女子，警員曾開兩槍，疑犯被擊中，昏迷送往屯門醫院後，晚上8時47分證實不治。
據了解，警方在疑犯身上檢獲懷疑「冰」毒，另檢獲伸縮警棍。現場所見，有警員封鎖涉事超市，開槍現場地上則遺下大灘血漬及紗布包紮用品。
