屯門市廣場開槍●案情｜疑犯挾持女途人遭擊斃　袋藏毒品伸縮棍

屯門市廣場昨日（15日）發生警員開槍案，挾持途人的持刀漢被警員擊斃。警方同日晚上召開記者會交代案情，指出警員且口頭警告無效，加上該名持刀漢挾持一名女途人，所以兩名警員各開一槍，該名持刀漢送院不治，女途人輕微擦傷。警員在男疑犯的斜孭袋發現一包懷疑危險藥物和一枝伸縮警棍，不排除有人犯案時受到毒品影響，案件交由新界北總區重案組第二隊跟進。



新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒（中）、屯門警區副指揮官高級警司黃浩翰（左），以及新界北總區衝鋒隊警司李漢民（右）晚上會見傳媒。

白衫疑犯取走一把刀後施後離開。（網上影片）

鍾指出，昨日（15日）晚上7時10分接獲市民報案，指一名可疑人在屯門市廣場一間食肆取走一把刀，新界北總區衝鋒隊迅速趕到現場，發現一同男子在屯匯街手持一把12吋長刀，正向多名途人揮舞，造成恐慌，途人爭相走避，警員口頭警告無效，於是發出一發胡椒水劑。

該名男子隨即經廣場入口進入商場，然後迅即由出口步出，挾持一名女途人舉刀施襲，警員再次警告無效，兩名衝鋒隊警員各開一槍，涉案男子胸口和右肩中槍倒地，隨即遭到警員制服及施以急救，再送往屯門醫院，至同晚8時40分宣告不治。法醫將會檢驗，以確定致命傷位置，警員移走女途人，她受到輕微擦傷，同樣送院治理。

一名曾被挾持的女子，則清醒送院檢查。（梁偉權攝）

警員在涉案男子的斜孭袋檢獲一包懷疑危險藥物和一枝伸縮棍，不排除有人犯案時受到毒品影響，案件交由新界北總區重案組第二隊跟進。

另外，醫生在男死者體內發現一粒彈頭，警員亦在開槍現場店舖外牆發現一個子彈孔，同時檢獲兩個彈殼。

有途人拍攝到，疑犯一度持刀在路邊徘徊。（網上相片）