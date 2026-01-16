屯門市廣場開槍｜疑犯遭擊中胸肩亡 警︰屬身體最大面積符合指引
撰文：凌逸德
出版：更新：
屯門市廣場昨日（15日）發生開槍案，34歲男子持刀挾持女途人，警員口頭警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。警方會見記者時指出，警隊對於警員使用槍械一向有嚴格指引，今次事件具有嚴重性，所以警員即時戰術性介入，警員曾經施發胡椒水劑，合適低武力都未能制止疑犯，警員必須提升武力使用槍械，符合警隊守則，兩警射中疑犯胸口和右肩，均屬於身體最大面積，「拯救一名無辜女途人」。
屯門警區副指揮官高級警司黃浩翰表示，香港警隊對警員使用槍械有嚴格指引，在今次案件中，有女途人受到挾持，「新界北總區衝鋒隊因為事件嚴重性，選擇即時戰術性介入」，合適低武力都未能制止疑犯，警員必須提升武力，今次使用槍械符合警隊守則，兩名衝鋒隊開槍擊中疑犯胸口和右肩，屬於身體最大面積。
黃強調警員「開槍是不容易決定」，但今次在沒有其他選擇下只能開槍，「拯救一名無辜女途人」。
另外，被問到警員施發胡椒水劑會否引致疑犯進一步傷人時，新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒指出，疑犯進入商場後持刀，很多途人表現恐慌。警員在商場外發現疑犯，經警告無效後使用低武力。疑犯從商場出口離開，挾持一名女途人舉刀施襲，警員再次警告無效，所以使用槍械。
屯門市廣場開槍｜半間大家樂食客逃命 單車少年憶與刀手擦身而過屯門市廣場開槍｜影片揭市民逃命 兩女倒地疑犯糾纏 警開兩槍屯門市廣場開槍｜藏毒男DONKI 取刀挾女途人 遭警開兩槍擊斃屯門市廣場開槍●案情｜疑犯挾持女途人遭擊斃 袋藏毒品伸縮棍屯門市廣場開槍｜家屬指疑犯患精神病 事前2小時被拍到自言自語屯門市廣場開槍．有片｜疑犯闖DONKI廚房無視職員 取刀施然離開屯門市廣場開槍．天眼直擊｜倒地女死裡逃生 遭刀手扯袋撳頭揮刀