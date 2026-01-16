啟德承豐里奪命工傷｜家屬黯然認屍　遺孀兒子促當局徹查真相

啟德承豐里地盤周三（14日）發生奪命工傷，65歲姓張水泥工人身體夾在升降台與大門中間，解困後送院，惜告不治。據了解，懷疑是處於暗斜的升降台失重心撞向事主，令他被夾斃。死者家屬今日（16日）到富山公眾殮房認屍，遺孀張太與兒子批評地盤在丈夫意外離世一小時後才通知家屬，斥承建商至今未向家屬交代事件經過，促請警方及勞工處徹查事件，還原真相。



死者太太及兒子促請警方及勞工處調查事件，還原真相。（黃偉民攝）

死者兒子張先生說至今仍未知悉事件經過，形容「好含糊」，透過新聞才能知道意外細節，並斥承建商在父親離世一小時後才通知家屬，質疑是否有事需要隱瞞而延遲通知。

張太指丈夫從事地盤工作近30年，一直都沒有發生意外，僅曾擦傷。張生相信爸爸向來有勞工安全意識，指是次意外罕見，加上張太提到承建商的說辭與新聞報導有出入，促請警方及勞工處調查事件，還原真相。

家屬今日（16日）到富山殮房認屍，黯然離開。（黃偉民攝）

據了解，死者是地盤的水泥工人，昨日（14日）午膳後到B2層的升降機大堂工作。至同日下午4時15分，姓黃工友（67歲）前往找尋準備相約下班，卻見事主被夾在升降台與大門中間，連忙通知安全主任及報警。安全主任叫來死者另一同事幫忙拯救，該名姓潘同事（63歲）在拯救期間操作升降台時不慎被鎅傷右耳，須送往聯合醫院治理。最後事主由到場消防及警方救出，當時已沒有呼吸脈搏，送往聯合醫院搶救不治。