警聯海關將軍澳柴灣檢$440萬私煙　多名搬貨男乘快艇逃去

警方和海關懷疑近日有人在將軍澳和柴灣一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警港口分區、聯同海關海域聯合特遣隊人員，今日（16日）凌晨在有關海域反走私，在兩處地點檢獲97萬支、市值約440萬元懷疑私煙；多名可疑男子乘快艇逃去。



警方和海關今日（16日）凌晨，在將軍澳及柴灣反走私，在兩處地點檢獲97萬支、市值約440萬元懷疑私煙。（警方提供）

行動中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的可疑快艇，分別駛近將軍澳駿日街和柴灣貨物裝卸區防波堤岸邊；同時，兩處岸邊分別有數名可疑男子，將貨物由快艇搬到岸上的貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警展開追截，惟快艇最終逃離香港南面水域，往內地方向駛去。

人員在涉案貨車，共檢獲97萬支懷疑私煙，估計市值約440萬元，應課稅值約320萬元；涉案貨車則被扣查。案件由海關人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。涉及未完稅煙草相關罪行，最高罰款200萬元及監禁7 年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。