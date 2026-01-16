土瓜灣後巷地舖淪私煙倉　藏飲品紙箱掩飾　海關拘七旬管倉兼拆家

海關在土瓜灣搗破一個私煙儲存倉，拘捕一名70歲男管倉兼拆家，檢獲逾21萬支懷疑私煙，市值約98萬元，應課稅值約72萬元。



海關昨晚（15日）在土瓜灣進行反私煙行動，在一幢大廈的後巷地舖外，截查一名可疑男子，在其手持的飲品紙箱內，搜出2,000支懷疑私煙。關員繼而在該個地舖內，再檢獲逾21萬支懷疑私煙，隨即拘捕該名70歲、報稱無業的懷疑涉案男子。

調查顯示，涉案地舖面積約100呎，沒有正常做生意的痕跡；被捕人已租用該舖位約半年，利用舖位的隱蔽性，儲存及處理私煙。他刻意於深夜，在區內分銷私煙；並將私煙收藏於飲品紙箱內作掩飾，企圖躲過海關人員的偵查，海關形容是「費盡心思」。

海關相信，是次行動已經成功破獲一個供應九龍城區一帶的私煙儲存及分銷中心，會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關表示，會繼續根據風險評估及情報分析，從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可以透過致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑私煙活動。