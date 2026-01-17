樂華南邨床底藏屍｜警拘一男子涉謀殺　下午交代案情

牛頭角樂華南邨去年12月30日揭發謀殺案，35歲譚姓女子到其非華裔男友位於樂華南邨的住所後失蹤。警方調查期間在單位內的床下底發現女死者屍體，在場還有3狗1貓屍體。警方稱，一名男子涉嫌謀殺被捕。今日（17日）下午4時將開記者會交代詳情。



女死者姓譚，35歲，本地人，家住觀塘區；半年前與涉案非華裔男子成為情侶。12月28日她曾告知家人，會到男朋友位於樂華南邨的住所收拾財物及行裝等，再返回家中，惟她一去不返，其母親於翌日（29日）報案。由於女事主曾有自殺傾向，故警方接報後列作「高危人士失蹤案」跟進。

去年12月30日樂華南邨揭發謀殺案，一名35歲女子斃命。圖為警員在樂華南邨調查及搜證，有警員打開垃圾桶，以電筒照射及檢查桶內物品。（資料圖片/戴慧豐攝）

至12月30日凌晨，警方擔心失蹤人士安危，聯同消防破門入屋。據稱，單位凌亂，無電力供應；翻查閉路電視片段，發現失蹤人士並未離開過喜華樓。同日上午時份，警員在單位內的床下底發現失蹤女子的屍體；經法醫初步判斷，死者頭部有多處由硬物造成鈍挫傷口，雙手及雙腳有瘀傷，死亡時間初步推測為12月29日上午，但仍須剖屍進一步確定。此外，警員亦在單位內發現3隻狗屍及1隻貓屍，死亡原因有待調查。

命案後翌日（31日），軍裝警員留守現場。（資料圖片/黃偉民攝）

譚父事後接受訪問稱，12月28日當天女兒曾致電母親表示會外出執抬物件回家，着母親不要鎖門，稍後就會回家，豈料翌日還未有蹤影，電話又聯絡不上，擔心之下報警求助，最終揭發她已告殞命。他希望警方能夠盡快拘捕兇手，令女兒沉冤得雪。

譚父喪女之痛不欲多談。（資料圖片/翁鈺輝攝）

警員戴上口罩及手套，進入喜華樓地下垃圾房調查。（資料圖片/戴慧豐攝）

警方事後鎖定一名持香港身份證的非華裔男子，與女死者為男女朋友關係，並呼籲如有資料提供可聯絡東九龍重案組第二隊：3661-0065 或 5965-8337。