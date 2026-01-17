樂華南邨床底藏屍｜非裔男疑犯涉謀殺於內地落網　疑感情問題犯案

▼點擊下圖重溫直播▼

牛頭角樂華南邨去年12月30日揭發謀殺案，35歲譚姓女子到其非華裔男友位於樂華南邨的住所後失蹤。警方調查期間在單位內的床下底發現女死者屍體，在場還有3狗1貓屍體。警方以涉嫌謀殺拘捕一名28歲非洲裔男子。今日（17日）下午4時開記者會交代詳情，指疑犯在案發後潛逃內地。經警方向內地執法機關請求協助後，疑犯在內地落網，並於昨日（16日）經深圳灣口岸移交香港，由香港警方以涉嫌謀殺拘捕。警方相信疑犯因感情問題犯案。他正被扣查，稍後會被暫控一項謀殺罪，下周一（19日）在觀塘裁判法院提堂。



去年12月30日樂華南邨揭發謀殺案，一名35歲女子斃命。圖為警員在樂華南邨調查及搜證，有警員打開垃圾桶，以電筒照射及檢查桶內物品。（資料圖片/戴慧豐攝）

警方表示，疑犯為28歲無業非洲裔男子。據知他來自乍得（Chad）。他持有香港身份證，是死者的男友，二人拍拖已超過半年。法醫為死者檢驗後發現，死者頭部有10多處硬物造成的裂傷，造成頭部凹陷骨折及大量出血，手腳及身體亦有多處瘀傷，法醫相信她於12月29日凌晨至早上死亡。

警方經調查後，鎖定28歲非洲裔男疑犯的身份，相信他因感情問題襲擊死者。調查顯示，疑犯於12月29日晚上，經香港陸路口岸離港，潛逃內地，警方遂請求內地執法機關協助。至日前，警方接獲通知，指疑兇已於內地落網。在1月16日下午，警方在深圳灣口岸接收由內地執法機關送交香港的疑犯，並以涉嫌謀殺拘捕他。疑犯正被扣查，稍後會被暫控一項謀殺罪，下周一在觀塘裁判法院提堂。

警方又指，涉案單位是疑犯的住所，相信他因經濟問題欠交電費而遭截電；屋內發現的動物屍體是否與案有關，則仍有待調查。

樂華南邨床底藏屍案，警方以涉嫌謀殺拘捕一名28歲非洲裔男子，東九龍總區刑事總部警司黃奕隆（右）及重案組第二隊總督察蘇志兵交代案件詳情。（梁偉權攝）

女死者姓譚，35歲，本地人，家住觀塘區；半年前與涉案非華裔男子成為情侶。12月28日她曾告知家人，會到男朋友位於樂華南邨的住所收拾財物及行裝等，再返回家中，惟她一去不返，其母親於翌日（29日）報案。由於女事主曾有自殺傾向，故警方接報後列作「高危人士失蹤案」跟進。

命案後翌日（31日），軍裝警員留守現場。（資料圖片/黃偉民攝）

至12月30日凌晨，警方擔心失蹤人士安危，聯同消防破門入屋。據稱，單位凌亂，無電力供應；翻查閉路電視片段，發現失蹤人士並未離開過喜華樓。同日上午時份，警員在單位內的床下底發現失蹤女子的屍體；經法醫初步判斷，死者頭部有多處由硬物造成鈍挫傷口，雙手及雙腳有瘀傷，死亡時間初步推測為12月29日上午，但仍須剖屍進一步確定。此外，警員亦在單位內發現3隻狗屍及1隻貓屍，死亡原因有待調查。

譚父事後接受訪問稱，12月28日當天女兒曾致電母親表示會外出執抬物件回家，着母親不要鎖門，稍後就會回家，豈料翌日還未有蹤影，電話又聯絡不上，擔心之下報警求助，最終揭發她已告殞命。他希望警方能夠盡快拘捕兇手，令女兒沉冤得雪。

譚父喪女之痛不欲多談。（資料圖片/翁鈺輝攝）

警員戴上口罩及手套，進入喜華樓地下垃圾房調查。（資料圖片/戴慧豐攝）

警方事後鎖定一名持香港身份證的非華裔男子，與女死者為男女朋友關係，並呼籲如有資料提供可聯絡東九龍重案組第二隊：3661-0065 或 5965-8337。