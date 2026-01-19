借錢變呃錢　假銀行職員提供低息貸款　索個人資料呃$10萬保證金

近日，有騙徒假冒銀行職員，透過WhatsApp語音通話來電致電受害人，訛稱可提供低息貸款。受害人表示有意借貸30萬港元後，即被轉介到另一假冒WhatsApp客服申請貸款手續，並按指示向騙徒提交「個人資料」、「住址證明」、「銀行戶口資料」及「收入證明」等文件。其後，騙徒聲稱須先繳交「保證金」 ，才可批核有關貸款。受害人未有起疑，向騙徒提供的個人銀行戶口轉賬逾10萬元。當騙徒再次要求轉賬時，受害人才驚覺受騙 。



警方提醒銀行職員不會以電話、電郵、短訊、超連結或附件等方式，索取市民的敏感個人資料或保安密碼。（「守網者」Facebook專頁）

警方在「守網者」facebook專頁提醒，銀行職員不會以電話、電郵、短訊、超連結或附件等方式，索取你的敏感個人資料或保安密碼。接到任何客戶服務來電都應保持警惕️，不要輕信對方身份，如對銀行職員的身份有懷疑，應以致電銀行熱線電話以確認其身份。即使對方能夠提供你的個人資料，亦不代表對方是真正職員，因為騙徒可以透過非法手段取得個人資料。

警方呼籲，切勿隨意與第三方共享你的手機或電腦螢幕，即使對方聲稱協助操作電子裝置。如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。