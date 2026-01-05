一周逾百投資騙案涉$7000萬　8旬翁買股插水求助　局中局失$700萬

過去一星期，警方共接獲逾100宗投資騙案，涉款逾7,000萬港元。其中一名80多歲長者，半年前收到自稱「投資專家」的短訊，指擁有內幕投資消息，稱一隻香港股票即將大幅上漲，誘騙受害人即時買入。擁有多年投資股票經驗的受害人，使用自己的投資平台證券帳戶，買入逾400萬元等值的股份，不料該股在一天內「股價直插」逾八成，受害人隨即賣出，損失逾300萬港元。



受害人其後向騙徒求助，對方訛稱可協助追回損失，並建議轉購另一隻「基金」，但須先繳付「保證金」。受害人未有起疑，按指示向騙徒提供的多個個人銀行戶口轉賬逾300萬元。直至事主耗盡投資戶口全部存款，騙徒失去聯絡，才如夢初醒，合共損失近700萬港元。



過去一星期，警方共接獲逾100宗投資騙案，涉款逾7,000萬港元；一名80多歲長者誤信「投資專家 」，損失近700萬元積蓄。（「守網者」facebook專頁）

警方在「守網者」facebook專頁提醒，投資涉及風險，勿輕信素未謀面、自稱「老師」、「專家」或「名人加持」的投資訊息。騙徒聲稱可免費教授投資，更會將市民加入貼士群組，均好大機會「中伏」。

警方呼籲市民，切勿理會來歷不明的白撞訊息、輕信網上「高回報」投資廣告、胡亂轉賬至不明個人銀行戶口；如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。