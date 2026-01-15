11宗假公安騙案涉$587萬　警拘20歲女大學生　有人被騙清光做特務

警方破獲11宗「假冒官員」騙案，騙徒假扮內地執法人員，向受害人訛稱，他們在內地從事一些經濟犯罪活動，需提供資金及銀行資料以示清白，當中8人「中招」向「特務」交付現金或銀行過數，損失587萬港元。



警方昨日（14日）在黃大仙，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲女子，她報稱為大學生，被騙徒招募成為「特務」與受害人接觸，出示假保密令及拘捕令，再親身收錢。警方指，有受害人被騙清光後，再被招攬成特務犯案。



騙徒身穿疑似執法人員制服，與受害人進行視像會面，期間展示偽造的委任證。（林振華攝）

騙徒自稱為內地的執法人員，指控受害人在內地從事一些經濟犯罪活動。（林振華攝）

11宗案件8人中招 3人懸崖勒馬 共失587萬元

在2025年5月至12月期間，警方共接獲11名受害人報案，聲稱收到不明來歷的男騙徒電話，對方自稱為內地的執法人員，指控受害人在內地從事一些經濟犯罪活動。據悉，有關指控包括干犯洗黑錢、其銀行戶口清洗犯罪黑錢，個人訊息登記的電話涉及詐騙行為。騙徒要求受害人提供銀行戶口資料及交出資金，予他們調查。

由於受害人擔心自己涉案，急於還自己一個清白，因此相信騙徒。騙徒在獲得受害人信任後，便指示受害人到指定的地點，與另一名特務調查人員會面，並交付現金配合調查。

當中有8名受害人不虞有詐，向一名「女特務」交付港幣378萬元現金，另外再將合共港幣209萬元的資金轉帳騙徒指定戶口。其餘3名受害人則及時發現，拒絕交付現金或進行轉賬並沒有損失。11宗案件中，合共損失高達港幣587萬元，而單一最高損失金額為210萬元。

警方油尖警區刑事部科技及財富罪案組高級督察陸智灝交代案件。（林振華）

女大學生「特務」出示假保密令及拘捕令 向受害人收現金

案件列作「以欺騙手段取得財產」 及「企圖以欺騙手段取得財產」，油尖警區刑事部人員接手案件，翻查大量閉路電視片段，包括警方「銳眼計劃」下的天眼，迅速鎖定一名「女特務」疑犯身份，於昨日（14日）持法庭手令，在黃大仙一住所拘捕一名20歲姓袁本地女子，她報稱為大學生，現正被警方繼續扣留調查。

警方調查相信，女疑犯在案中的角色為扮演特務人員，與受害人接觸收取現金，期間出示一些假檔案，包括假保密令及拘捕令。警方在其住所搜出一張假中國內地公安委任證、一份假拘捕令、一部手提電話、一部影印機、現金港幣9000元及案發時身穿衣物。

警方油尖警區刑事部科技及財富罪案組高級督察陸智灝指，騙徒以電話或網上方式聯絡受害人，自稱是海外或內地的執法人員，指控受害人在境外從事犯罪活動，要求交出個人資料及資金配合調查。騙徒甚至會身穿疑似執法人員制服，與受害人進行視像會面，期間展示偽造的委任證、保密令、拘捕令等法庭檔案，以增加他們的說服力。騙徒亦會威脅受害人，將調查一事保密，以及絕對遵從他們指示。

警方在女被捕人住所搜出一張假中國內地公安委任證、一份假拘捕令、一部手提電話、一部影印機、現金港幣9000元及案發時身穿衣物。（林振華攝）

有受害人被呃清光 被招攬做特務騙人

當受害人被騙到一無所有時，騙徒就會編織其他藉口，招攬受害人成為特務調查人員，協助騙徒調查其他案件，以「將功補過」。騙徒更會向受害人提供訓練影片，教導如何打扮成「特務」，例如該用甚麼台詞介紹自己。當受害人完成訓練後，騙徒會正式委派他們執行所謂調查任務，接觸其他被調查人士，即是同類案件的受害人，收取所謂的證物現金，以相同模式繼續騙取更多人。

警方強調，任何執法人員均絕對不會要求任何人提供銀行戶口密碼，或者進行任何轉帳，或者交付任何現金協助調查之用。警方強調，執法人員不會隨意在網上或透過電話，委派任何人士成為「特務」或警務人員，有關做法並沒法律權力，執行所謂的調查或其他任務，而且騙徒提供的所有證件檔案，均屬偽造。

警方留意到，近期同類案件當中的「特務角色」大部分為在本地讀書的大學生，或從中國內地到港讀書的交流生。相信騙徒利用有關人士社會經驗淺、服從性高，以及對於執法和法律的體系認知不足的特點，招攬他們進行詐騙 。

警方呼籲，任何人士若收到可疑來電，請盡快與警方聯絡，並致電警方防騙易熱線 18222, 或下載警方防騙伺服器APP，或親身到就近警署報案。