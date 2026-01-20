九龍公園野鴿群│直擊野鴿旁觀用餐　食客指如遺食物：成班飛埋嚟

網上瘋傳一段影片，可見10多隻野鴿在九龍公園麥當勞戶外用餐區「掠奪」一名男童的食物。康文署表示，承辦商將進行驅鳥水試用計劃，防止野鴿聚集於有關區域。今日（20日）記者到現場視察，早上食客不多，野鴿亦不多。有食客表示，通常野鴿見有人用餐不會搶食，惟當食客離席，而餐桌遺下食物，就會「成班飛晒埋嚟」。



有野鴿停留在椅子上盯着食物，未知是否等待食客離開。（馬耀文攝）

今早《香港01》記者到九龍公園視察，發現麥當勞戶外用餐區用餐人數不多，野鴿也只有寥寥數隻，有野鴿在地上徘徊，亦有停留在餐桌或椅子上，盯着食客用餐，但未見搶食情況。此外，麥當勞職員頻頻清走餐桌上的剩餘食物，並用消毒酒精抹枱及拖地，惟暫時未見相關人員使用驅鳥水。

林先生指，若用餐人數不多，野鴿見「無得食就走」。（馬耀文攝）

食客林先生表示，若有人坐在餐桌用餐，野鴿不會飛過來搶食，惟食客離席或沒有在用餐後清理餐桌，遺下薯條或漢堡包等食物渣滓，野鴿就會「成班飛晒埋嚟」。他也曾目睹有食客特地將食物扔到地上餵鴿，他會出言勸阻，現時餵飼情況有所減少。

林先生續指，野鴿搶食的情況已發生多時，只是今早食客較少，野鴿才相應減少，「（野鴿）無得食就走」；他曾目睹十多隻野鴿搶食，但未見有街坊反映情況，往往是麥當勞職員將食物「執返入去」。問及希望康文署如何處理？他坦言：「我睇佢都好難處理」。

麥當勞職員用消毒酒精抹枱。（馬耀文攝）

早上9時左右，只有寥寥數隻野鴿。（馬耀文攝）

麥當勞職員拖地清理地面。（馬耀文攝）

網上流傳一條影片，可見野鴿群在九龍公園麥當勞戶外用餐區「搶劫」食客，佔領餐盤，肆無忌憚地瘋搶食物。（threads@sweethxm0428影片截圖）

野鴿群搶食事件引起網民熱議，有人推測附近有人餵雀，亦有人估計鴿群長期捱餓而搶食。翻查互聯網，原來九龍公園麥當勞，已三番四次被群鴿「搶劫」。漁護署回覆查詢時表示，曾於今年1月7日到場巡視及提供意見，去年亦與相關部門聯合進行兩次針對非法餵飼的行動。就野鴿滋擾情況，署方會按需要向受影響人士或相關物業管理人，提供防治野鴿滋擾的建議。

康文署亦回覆事件，指署方一向重視轄下康樂場地的衞生情況，除了加強場地日常巡察外，九龍公園亦有定期進行針對非法餵飼活動的特別巡查。至於涉事的麥當勞餐廳，康文署指，有關範圍由餐廳合約承辦商管理，署方已要求承辦商增派人手管理戶外用餐區，更頻密巡邏，清理殘餘食物及驅趕出現的野鴿；承辦商採納了漁護署的建議，將進行驅鳥水試用計劃，以該液體擦拭地面，防止野鴿聚集於有關區域。康文署亦會與承辦商作出商討，採取其他合適措施驅趕野鴿。