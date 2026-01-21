公司誘騙投資AI產品　3董事涉串謀詐騙被捕　最少120名受害人

警方早前接獲報案，分別指在2024年8月至2025年11月受一名男子誘騙投資人工智能產品以獲取每月保證利潤，惟其後未能取回有關款項及與該名男子失去聯絡，懷疑受騙，涉案金額共約570萬元。



案件交由九龍城警區重案組人員接手調查。人員經深入調查後，相信案件共涉約120名受害人，總涉案金額有待確定。

經再進一步調查，人員1月19日在九龍城警區拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎56至65歲，涉嫌串謀詐騙，現正保釋候查，須於二月中旬向警方報到。人員於行動中檢獲大量文件和一批電腦。

據了解，3名被捕人為一間代理公司的董事，該公司業務性質為國際貿易。警方在去年12月起接獲多宗報案，指透過該公司進行投資，惟報案人其後未能取回本金及回報，懷疑受騙，遂報案。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

翻查資料，本月16日，證監會（SFC）曾告誡公眾，提防一項以AI為主題的可疑投資產品。該產品涉及一間公司發售和推廣的高頻交易安排，但安排並未獲證監會認可向香港公眾發售，並涉嫌違反《證券及期貨條例》。

證監會注意到，該公司在推廣材料中聲稱，該安排利用「AI量子高頻交易」，可為投資者帶來估計每月3%至8%的收益率，且風險甚低或全無風險。此外，據報有投資者從該安排取回投資時遇到困難。

因此，證監會同日已將該安排及其相關資料列入證監會的可疑投資產品警示名單。證監會將就任何違法行為採取一切適當行動。

證監會呼籲公眾，切勿投資任何非證監會認可的投資產品。由於該等產品不受證監會規管，故投資者所受到的保障非常有限，甚至不會獲得任何保障，並可能會損失其全部投資。證監會再次提醒公眾在作出投資決定時保持警惕。

警方拘捕3名男女涉嫌串謀詐騙。（資料圖片）

警方提醒，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。此外，警方呼籲，如市民接獲一些來歷不名的推銷電話，一定要核實對方的身份，以免墮入騙案。如有任何懷疑，請致電「防騙易」熱線18222查詢。