「愛人」禮物被扣查索清關費 七旬翁墮網戀騙局被呃$14萬
撰文：凌逸德
今日（26日）為「拆禮物日（Boxing day）」，警方在facebook「守網者」專頁提及一宗涉及送禮的網戀騙案，近月有一名七旬退休老翁收到WhatsApp白撞訊息，與對方發展網戀，相識僅半個月，有人便聲稱郵寄禮物予事主，惟禮物卻被海關扣查，需要繳交「清關費」。事主不虞有詐，分兩次轉帳共14萬港元至一個不明個人戶口，對方得手後即失去聯絡。
警方提醒，「清關費」一直是網上情緣騙案其中一種要求匯款或轉帳的常見手法，由網上邂逅、甜言蜜語、噓寒問暖，至建立關係，騙徒便會以各種理由及藉口，要求過數。市民必須時刻保持理智。
如有懷疑，請使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料作風險評估。下載防騙視伏App：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
