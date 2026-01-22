金鐘兩男女代辦申領國際牌　運輸署職員揭用假證報警拉人

今日（22日）下午約1時10分，警方接獲金鐘道統一中心3樓運輸署香港牌照事務處的職員報案，指兩名男女涉嫌使用懷疑虛假駕駛執照辦理事務。警員趕抵調查後，拘捕兩名男女，涉嫌「行使虛假文書」，兩人現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進。



據了解，被捕男女分別姓陳（63歲）及姓卜（34歲），據悉兩人均持有香港身份證，兩人均為代辦人，合作處理代辦領取駕駛執照事務。事發時，兩人涉向運輸署職員出示一份有內地人名的虛假香港駕駛執照，協助該名內地人士申請國際駕駛許可證，惟職員發現該駕駛執照疑為假證，報警處理。



運輸署回覆查詢指，不評論個別個案，會全力協助警方調查案件，並強調一直嚴謹處理和核實每宗牌證申請。



現場為金鐘道統一中心3樓運輸署香港牌照事務處。（資料圖片）

資料顯示，運輸署接受代理人代辦駕照申請，代理人需攜帶申請人的身份證明文件副本及自身身份證明文件正本，前往到牌照事務處辦理；亦可網上申請或郵寄，亦有私人代辦公司提供服務，近年亦衍生「排隊黨」問題。

運輸署回覆查詢指，署方不評論個別個案，會全力協助警方調查案件。運輸署強調，一直嚴謹處理和核實每宗牌證申請。申請人必須提交真實、足夠和準確的證明文件並完全符合法例訂明的申請資格，申請方可獲批。如發現有懷疑個案，署方會交執法部門跟進。

現時，如申請人須委託代理人提交牌證申請，申請人須於相關申請表上提供代理人的姓名及身分證明文件號碼以作正式授權，並簽署作實；而當代理人到達牌照事務處櫃位提交申請時，須提供其身份證明文件正本及申請人的身分證明文件副本供職員核對，在確保相關證件資料與申請表格相符後職員方會處理有關申請。