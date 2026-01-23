一周近160宗投資騙案涉$1.15億　女子誤信「 投資專家」失$730萬

警方於facebook專頁「CyberDefender 守網者」指，過去一周（17至23日），警方共接獲近160宗網上投資騙案，涉款超過1.15億港元。騙徒扮演「網上投資專家」，以白撞訊息、投資群組、社交平台投資專家廣告作利誘，或誘過社交媒體接觸受害人。



其中一名本地女子在WhatsApp收到白撞訊息，騙徒自稱「投資專家」誘騙受害人投資黃金，並以高回報為誘餌。事主按入騙徒提供的連結，進入了虛假投資網站進行投資，其後按該網站客服指示，多次轉賬入不明的個人銀行戶口。事主曾成功提現35萬港元，但最後未能再進入投資網站及與騙徒失去聯絡，始知受騙，損失高達逾730萬港元。



一周近160宗網上投資騙案，涉款達1.15億；警方提醒，切勿輕信自稱「網上投資專家」的貼士。（「CyberDefender 守網者」圖片）

警方指，騙徒一以白撞訊息、加入投資群組或投資廣告為切入點接觸受害人。然而，騙徒亦會透過其他社交平台尋找獵物，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE等社交平台及手機通訊軟件接觸受害人。

警方提醒，切勿輕信自稱「網上投資專家」的貼士，不要按下任何可疑連結或使用不明投資網站進行投資，更不要將金錢存入個人或不明銀行戶口。有懷疑，即上守網者網站 (的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。