猜猜我是誰｜36歲內地男假冒親友呃長者　涉10案$163萬

警方於周二（20日）接報，有兩名受害人被騙徒以「猜猜我是誰」手法騙去財物。人員接報後翻查大量閉路電視紀錄鎖定一名疑犯，翌日（21日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名36歲持雙程證的中國籍男子，經人員進一步調查後，發現被捕男子與另外8宗同類型案件有關；合共10宗案件的總損失金額達港幣163萬元。



九龍城警區重案組第二隊主管偵緝督察湯敬培。（黃煦緻攝）

九龍城警區重案組第二隊主管偵緝督察湯敬培稱，警方於本周二（20日）接獲兩個報案，受害人同樣是收到來電，對方冒認親人稱被警方拘捕要求交保釋金，並到指定地點交收，其後發覺被騙。

警方接報後展開調查，翻查閉路電視錄影，翌日（21日）在港鐵九龍塘站發現一名與疑人外貌相似的男子，於是截停。經調查後，警方證實他負責與受害人見面及收款，同時相信他與1月份，全港多區另外8宗同類型騙案有關；合共10宗案件涉及總金額163萬元，受害人年齡介乎69歲至88歲，損失金額由4萬元至60萬不等。 警方正跟進是否涉及更多案件及有否其他同黨。

據了解，疑犯持雙程證，其中單一損失金額最高為60萬元，受害人是69歲老翁，他誤信女兒涉及刑事案要保釋金，將畢生積蓄交出。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

湯敬培提醒巿民多留意家中長者，有否異樣、突然提取大量現金；銀行職員亦可留意，如有長者提大量金額，亦可多加了解。長者若收到自稱親友被捕，要冷靜下來，直接致電核實，或詢問其他家人意見。另外，警方不會要求交保釋金，或於警署外收錢，如有懷疑被騙，可致電18222或報警。