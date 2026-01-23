天水圍兩越南兄妹為家務爭執互毆 胞妹出動掃把釣魚竿 俱傷被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
天水圍今日（23日）發生倫常打架案。凌晨2時許，天瑞邨瑞國樓一單位內，兩名越南籍兄妹因家務爭執大打出手，胞妹一度用掃把及釣魚竿施襲，兩人均受傷被捕。
案發於今日凌晨約2時28分，警方接獲天瑞邨瑞國樓街坊報案，指一單位內傳出爭執及打鬥聲。警方到場調查後，發現單位內有兩名分別43歲及40歲兄妹，疑因瑣事爭執，胞妹曾以手及硬物施襲，兄長亦動手還襲。妹妹頭部受傷、胞兄則頭、頸、背、手腳受傷；兩人均清醒被送往天水圍醫院治理。
警方經調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕40歲妹妹；以涉嫌「傷人」拘捕43歲兄長，他們現正被扣留調查；案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。
消息稱，兩人為越南籍，持有香港身份證；據悉他們因家務問題而爭執，胞妹曾使用掃把及釣魚竿施襲。
