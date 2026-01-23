西貢船廠六旬漢6米高墮下重創昏迷　妻：快啲醒　寧願你打我鬧我

西貢昨日（22日）發生工業意外。昨日早上9時半，一名64歲姓馮男子在西貢公路近白沙灣一船廠從高處墮下，重創由救護車送往伊利沙伯醫院。據了解，昨早警方接報指有人跌倒受傷，沒有警員到場；惟傷者兒子今午4時許再報警，指事件涉及工傷。警方經調查後，相信事主於上址天台維修期間，意外失足墮下約6米，當時清醒送院，其後昏迷，將案件列作「工業意外」跟進。勞工處指已知悉事件，並展開調查 。



傷者家人透露，馮男腦內有瘀血、四肢及盆骨受傷，送院後接受長達7小時的腦部手術，現時陷入昏迷，其妻憂心忡忡冀盼：「你（丈夫）快啲醒返，寧願你打我鬧我都好，快啲醒返‥‥‥」



男事主昨日（22日）在船廠工作時高處墮下，重創昏迷。（梁偉權攝）

傷者妻子、兒子、同事等親友，今日續到醫院深切治療部 （ICU）探望及守候。據悉，男事主從事五金工作，1月5日起在上址一間船廠，以日薪形式打散工進行維修。事發時，他在一個6米高位置鋪設鋅鐵板，進行「唧膠」工作，未知是否沒有佩戴安全繩，從高處墮下；惟當時沒有人目擊案發經過，至其他工友發現其倒臥地上，始報警求助。

妻子透露，丈夫腦內有瘀血、四肢及盆骨受傷，送院後接受了長達7小時的手術，仍然昏迷，憂心忡忡稱，「而家（丈夫）無知覺，全部手腳都凍冰冰，嗌佢無意識」，她只想跟丈夫講句：「你快啲醒返，寧願你打我鬧我都好，你快啲醒返」，形容家中現時「靜晒喇屋企，平時佢喺到食煙‥‥‥」