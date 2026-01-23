大興邨斬人｜鄰居憶施援經過染晒血　指疑犯曾坐樓梯指罵事主女兒

屯門大興邨今早（23日）發生持刀傷人案，樓上樓下兩住戶疑因冷氣「倒汗水」問題積怨，樓下一家去年遭樓上住戶鑽穿天花淋尿及煙灰水後，有人今早疑趁樓下父女出門時，以菜刀斬傷他們，埸面觸目驚心。



《香港01》記者今午再重返現場，有鄰居憶述案發時出門施援，因女事主求救而令自己衣衫「染晒血」，又提及疑犯曾經故意坐在樓梯，等事主女兒出門上學時罵對方；而涉事兩戶發生爭執後，雖然相關樓層早已因有可疑人出現，特別安排保安員每小時巡邏，但仍發生血案，有鄰居感到擔心。



屯門大興邨發生持刀傷人案，事主一家大門外裝設的閉路電視拍下事發經過。（王譯揚攝）

《香港01》記者在涉事樓層見到，梯間掛有一本綠色「巡邏簽到簿」，簿面寫上要三更每日「一小時一次」巡查相關冷巷是否有陌生人。

鄰居陳太受訪時表示，謝氏事主一家與樓上男子的爭拗已持續數月，早已聽聞過謝家被樓上鑽穿天花淋水一事。涉案男疑犯過去亦曾於早上坐在梯間，等候謝家女兒出門上學時，指罵她們。

陳太憶述，今早發現外面有嘈雜聲，其後更聽到謝太高叫「救命」，她於是出門查看，謝太「見到我出嚟，佢個心好似定咗少少，行去搵我，我扶住佢囉」。當時陳太已發現謝太手部受傷，「佢捉住我好緊張，話『哎呀！睇住我兩個女呀！睇下我老公有無事呀！』」，陳太的衣服亦因此「染晒血」。

她又說，當時見到受襲的謝先生、與疑犯和其他鄰居扭作一團糾纏，她於是將拐杖交予同樣出門了解的兒子作自衛，同時叮囑兒子「你唔好扑佢（疑犯）」，以免剌激到對方。

屯門大興邨發生斬人案，街坊陳太憶述，聽到事主謝太大叫「救命」後出門了解，當時謝太手部已受傷。（王譯揚攝）

另一名同層的女鄰居表示，自己從小已居於大興邨，謝家則遷入約8、9年。她與謝家長女「由細玩到大」，故得悉謝家受襲後，亦感到擔心。

該名女鄰居又稱，過往亦聽聞謝家因冷氣機問題，導致樓上男住戶「落嚟嘈」。她今早曾聽到嘈吵聲，但以為家人會出門了解，故她繼續睡覺；其後她出門上學時，已見到警察封鎖現場。

屯門大興邨傷人血案，案發現場血迹斑斑。（蔡正邦攝）

案發在今早約7時35分，事主謝先生帶同10歲女兒出門上學時，樓上單位的譚姓男住戶取出菜刀襲擊兩人。謝先生手指及膝蓋擦傷，女兒嘗試奪刀時左右手擦傷，謝太聽到呼救聲出來查看，前臂被刀割傷。警方經調查後，將案件列作「傷人」，拘捕60歲姓譚男疑犯。案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。謝家3名傷者與手部受傷的譚男，分別被送往屯門醫院治理。

謝先生的10歲女兒多次想助父母奪刀不果，更遭割傷。（受訪者提供圖片）

屯門大興邨傷人血案，案發現場血迹斑斑。（蔡正邦攝）

