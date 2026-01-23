海關機場拘馬來西亞抵港21歲男　手提行李檢5公斤可卡因值$370萬

海關今日（23日）在機場偵破航空入境旅客販毒案。一名21歲男旅客今日從馬來西亞檳城飛抵香港，關員為其清關時，在其手提行李中檢獲約5公斤懷疑可卡因，市值約370萬元。



該名男子被捕，已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（24日）在九龍城裁判法院提堂。



海關今日（23日）在機場拘捕一名21歲男旅客，在其手提行李中檢獲約5公斤懷疑可卡因，市值共約370萬元。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。