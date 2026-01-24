荃灣MMA．有片｜眼神接觸惹禍　3男2女混戰扯甩褲　警車到即散水

昨晚（23日）荃灣眾安街有多人在口角爭執，最終演變成3男2女在街頭打鬥糾纏。《香港01》接獲讀者提供的片段，直擊3男2女在眾安街行人路爭執，繼而升級打鬥，期間5人扭作一團猛撼錶行鐵閘，有人混亂間慘被扯甩長褲，狼狽不堪。圍觀者曾出言勸止，但亦有好事之徒起哄叫囂。直至傳來警車聲，這場街頭鬧劇落幕，眾人作鳥獸散。

警方接獲報案，指一名21歲男子疑因眼神接觸問題被4名人士襲擊，受傷送院。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝4名疑人。



片段甫開始，一名戴Cap帽女子與另一金髮女子在街頭爭執。（讀者提供）

兩女爭執變群毆 演成3男2女糾纏 撼鐵閘巨響嚇人

根據讀者提供的兩段影片可見，事發地點為荃灣眾安街。片段甫開始，一名戴Cap帽女子與另一金髮女子在街頭爭執，旁有一名身穿黃色笑臉圖案衛衣的男子及另一名男子嘗試勸交。惟Cap帽女情緒激動，未有理會，繼續推撞並疑似掌摑金髮女，金髮女不禁驚呼：「係咪癡咗線啊？」

第二段影片，衝突主角卻轉為笑臉衛衣男、金髮女、Cap帽女及另一名身穿黑衫短褲的男子。四人扭作一團，另有一男子試圖制止，但5人拉扯下失控撞向錶行鐵閘，發出「嘭」一聲巨響。混亂間，Cap帽女失平衡絆倒，竟順勢扯甩笑臉衛衣男的長褲，令其當街露出臀部，狀甚狼狽，現場圍觀者亦爆出笑聲。Cap帽女起身後揮拳襲擊黑衫男解圍，黑衫男奮力掙脫，隨即出拳反擊，將笑臉衛衣男打倒在地。雖然有圍觀者喝止：「喂，停手啊喂！」但Cap帽女卻反斥：「收聲啦！」

第二段影片，衝突主角轉為笑臉衛衣男與另一名身穿黑衫短褲的男子。Cap帽女、金髮女及另一男子試圖制止，但5人拉扯下失控撞向錶行鐵閘，發出「嘭」一聲巨響。（讀者提供）

二打一混戰 黑衫男一度停手退開

笑臉衛衣男隨即起身反撲，此時金髮女在旁高叫「夠啦」試圖拉開他。不過Cap帽女再次加入戰團襲擊黑衫男，笑臉衛衣男亦回身助拳，雙方爆發第二輪衝突。黑衫男以一敵二，一度退開，旁人再次喝止：「喂，停啦喂！」金髮女亦急勸：「快啲走快啲走，快啲散快啲散。」惟Cap帽女疑怒火未消，繼續追打黑衫男，黑衫男隨即拿起路邊垃圾桶上的雜物擲向對方還擊，笑臉衛衣男見狀即衝前連環揮拳狂毆黑衫男。

雙方爆發第二輪衝突，黑衫男以一敵二，一度退開。（讀者提供）

警車聲響起 好事之徒起哄：差佬嚟縮沙呀？

隨著遠處傳來警車聲，眾人動作稍緩，黑衫男走向拍片者方向。此時，現場有好事之徒叫囂起哄：「咁Ｘ鍾意打，返屋企打啦！」、「好Ｘ好打啊，去做拳王啦！」、「笠水啊？差佬嚟就縮沙啦？」黑衫男疑一度想「擸架生」回頭再戰，幸獲拍片者及時勸阻：「師兄唔好，拍咗片，唔好擸架生，冷靜啲。」影片末段，警車聲逼近，涉事眾人隨即四散逃去。讀者向本報指，其後有一隊手持盾牌的警員到場。

警方昨晚11時16分接獲報案，指一名21歲姓姚男子在眾安街疑因眼神接觸問題，被4名人士襲擊。警方到場前，4人已向楊屋道及河背街方向逃去。姚男受傷被送往仁濟醫院治理。警方正追緝4名疑人。