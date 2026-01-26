日本來港空運郵包暗藏私煙 海關搗商廈單位拘41歲收貨董事
撰文：凌逸德 林振華
海關今日（26 日）抽檢由日本來港的空運郵包，檢獲一批私煙，並於隨後跟進行動中，拘捕一名41歲本地男子。行動中，海關共檢獲533支懷疑私煙，市值約2,400元，應課稅值約1,800元。
香港海關稅收罪案調查科調查主任顏令軒表示，海關機場科人員今日抽查一批由日本寄往本港，申報為蠟筆的郵包時，透過X光檢查發現影像有可疑，打開包裹後發現內藏400支懷疑私煙，於是轉交海關稅收罪案調查科跟進，並進行監控遞送行動。
人員其後在位處尖沙咀一幢商廈的收貨地址，拘捕一名收貨的41歲本地男子，他報稱職業為公司董事。人員在其辦公室及身上，分別再檢獲120支及13支相同品牌的懷疑私煙。
根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。市民可以致電海關的24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@cu stoms.gov.hk）或網上表格舉報私煙活動。
