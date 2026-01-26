有片｜觀塘東廣場食店失火　揭防火閘被阻無法落下　便衣消防巡查

觀塘成業街7號寧晉中心地下東廣場內的食店「包點料理」，上周六（24日）疑因油溫過高，導致一個平底鍋起火。網上影片可見，店舖冒出火光及濃煙，有人用小型滅火筒救火，幸無人受傷。但片中可見，包點料理招牌旁及另一間咖啡店招牌旁的兩道防火閘，均疑被招牌卡住，未能順利落下，不少人認為是「形同虛設」的消防隱患。



《香港01》記者今日（26日）下午重返現場，見到有便衣消防處人員到場巡視。包點料理和咖啡店的職員分別向記者表示，相關招牌已重新修整或「改咗」。《香港01》正就事件，向消防處及東廣場管理公司查詢。



火警發生於1月24日，觀塘東廣場包點料理店內冒出火舌，有人用小型滅火筒撲火。（threads）

不少網民看見防火閘疑被卡住的影片後，均擔心消防安全問題。有人指「首先唔明點解可以咁樣設計招牌，然後唔明點解班工人師傅安裝時諗緊咩？」、「有乜理由消防巡查唔會發現？有乜理由裝修師傅無呢個認知？有乜理由商場管理員都無提醒？」，質疑各方只為「完成任務」，未有做好管理或檢視。

亦有人稱，自己平日到商場或百貨公司工作，「貼塊foamboard（珍珠板）都要睇住上面個防火閘嚟做，商場/貨場主管都會檢查阻唔阻到防火閘，根本成單嘢由上到下都有問題」。

今日記者重返東廣場現場視察，可見咖啡店招牌旁的罅隙疑似有改闊，咖啡店職員亦指招牌已經「改正」。（羅日昇攝）

記者今午觀察所見，相關咖啡店招牌的「罅位」疑有改闊。咖啡店職員稱，該店在商場開業已逾10年，防火閘「都落到無問題嘅」。但當記者問及防火閘上周六是否被招牌卡住，職員回應稱「係啩」；記者再問是否已改正，她答說：「改咗喇。」至於其他店舖旁的防火閘有否被卡住，職員則表示不清楚。

包點料理職員亦一度向記者表示，已重新修整招牌，但後來改口稱不太清楚。商場接待處職員則說，現時管理公司及消防處正在跟進事件。

今日（26日）所見，有便裝消防處人員（白衣者）在場視察。（戴慧豐攝）