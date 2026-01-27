日出康城領都車場風波｜業主收授權票遭群煞「踩場」　重案拘5人

將軍澳日出康城「領都」停車場加裝電動車充電基礎設施，停車場車位業主要為每個車位繳付2.1萬元，引發居民爭議。領都於本月9日的業主大會，855個車位的業主（每個車位為125業權份額），最後以147票對8票（近95%）通過安裝充電設施議程，當中有100票為授權票。有關工程需預料於2026年第三季內完成。



據了解，有居民持反對意見，希望再開會討論，惟前日（25日）收集居民授權票時，有人帶同十多名惡煞騷擾，驚動警方。警方今日（27日）回覆《香港01》查詢表示，昨日以涉嫌「非法集結」拘捕5男，最年輕僅15歲，交由將軍澳警區重案組第一隊繼續跟進調查。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。



日出康城領都1月25日有多名大漢聚集，有警員接報到場調查。（fb日出康城 領都．領峯．領凱 討論區/Vincent Chan）

據了解，部份領都業主擬於本周五（1月30日），再召開業主大會討論車位加裝充電設施一事。剛過去的周日（25日），有居民設「街站」收集居民的授權票。消息稱，有人帶同10多名南亞裔男子到場騷擾。警員接獲報案到場後，涉事人四散，人員兜截期間，該批人士折返，被警員查問。

據了解，有人事後在網上發文指「有大量不知名的凶惡男士聚集」，亦有居民親身前往警署再度報案。警方非常重視案件，交由重案組及反黑組跟進，昨日（26日）採取行動。

日出康城領都街站1月25日有多名大漢聚集。（fb日出康城 領都．領峯．領凱 討論區/Thomas Leung）

警方回覆查詢表示，1月25日晚上約7時接獲報案，指有多人在將軍澳一屋苑內聚集。人員經調查後，昨日（26日）於全港多區採取行動，以涉嫌「非法集結」拘捕兩名本地男子、兩名外籍男子及一名非華裔男童，年齡介乎15至53歲。他們現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區重案組第一隊繼續跟進調查。據知，兩名外籍男子分別為斯里蘭卡籍和菲律賓籍；非華裔男童則為尼泊爾裔。

港鐵回覆查詢時表示，作為物業管理經理人，領都客務處一直嚴格要求保安服務承辦商，按既定的保安程序處理訪客安排，為保障住客及其訪客，若發現有違法或滋擾的行為，會尋求警方協助。根據記錄，當時現場有業主確認相關人士為其同行訪客，客務處人員於是按程序放行。

翻查資料，領都申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，獲1,500萬元資助，但不足以應付工程所需開支，因此855個車位業主，需為每個車位付2.1萬元，共集資1,800萬元。住宅單位業主毋須為此項付款。

近日有聲音質疑為何全部車位都需安裝新設施，價錢亦較2024年高，領都業委會昨日舉辦特別業主大會，並解答問題，包括環保署規定屋苑必須以一個發展項目為單位作申請，充電基礎設施須覆蓋所有停車位，2025年銅價飆升，導致工程價格上升。

1月9日的業主大會亦投票議決是否繼續安裝充電設施，近九成五車位業主同意通過議案，共18,375份業權份額贊成繼續工程，1,000業權份額反對。根據資料，業主大會的議程最後一項為「討論EV屋苑充電易資助計劃招標過程及推翻招標後果」，議程上未有列明會議決繼續工程，最後即場議決。領都共有855車位，每個車位為125業權份額，大會以147票對8票通過安裝充電設施議程，當中有100票為授權票。

將軍澳領都於1月9日業主大會中，以大比數通過繼續停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（領都居民提供）

西貢區議員張美雄較早時表示，增加設施一直都獲多數業主支持，業委會亦就該工程舉辦多個講座及說明會，去年年底高票通過相關工程合約。最近坊間雖有討論聲音，但最後「數據反映現實」。他引述業主稱，認為電動車是未來大趨勢，車位增加充電設施可增值，又怕「蘇州過後冇艇搭」，擔憂日後無法再獲環保署資助。他認為，1月9日會議可見部分車主仍然保持支持電動車充電基礎設施，冀望未來管理公司可保持與業主及車主的良好溝通。

張美雄又提到，自2025年10月業主大會通過後，承辦商已開始進行相關前期工作，而有關工程約於2026年第三季內完成。