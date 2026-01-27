跨國公司遭冒偽CEO騙1.34億元　存入香港戶口　警拘71人涉洗黑錢

港島總區刑事部聯同轄下4個警區刑事單位，本月12日至昨日（26日）一連15日展開代號「穿雲」（ENTERHAZE）行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，期間以「洗黑錢」罪拘捕71人，年齡介乎14至65歲，各人角色均為傀儡戶口持有人。行動涉及69宗騙案、182名受害人，當中更有經營二手汽車買賣的跨國公司「中招」，最終被騙去1.34億港元，金額存入指定香港戶口。



行動中，警方以「洗黑錢」罪合共拘捕71人，各人角色均為傀儡戶口持有人。(羅敏妍攝)

警拘捕71名傀儡戶口持有人 年齡介乎14至65歲

港島總區科技及財富罪案組督察曾健華表示，近年詐騙案數字不斷上升，種類包括網上購物、投資及假冒官員等。在電話騙案方面，除常見的「猜猜我是誰」及假冒官員外，近期有騙徒假扮電訊公司及媒體平台的客戶服務員，並訛稱受害人已訂閱費用高昂的年費或月費計劃；當受害人要求取消有關計劃時，騙徒往往會向受害人索取銀行卡等資料，以作取消訂閱之用，最終受害人被扣錢後才發現受騙。

為應對騙案數字持續上升，港島總區刑事部聯同港島總區轄下4個警區的所有刑事單位，在本月12日至昨日（26日）、為期15日，展開行動「穿雲」(ENTERHAZE) 打擊詐騙及洗黑錢。

行動中，以「洗黑錢」罪合共拘捕71人（46男25女），年齡介乎14至65歲，報稱職業有學生、家庭主婦、地盤工人及保安員等，各人角色均為傀儡戶口持有人。至於涉及的騙案共69宗，涉及182名受害人（18至68歲），其中包括部分高收入及高學歷人士，涉及文員、律師、及牙醫等多種行業，而損失金額介乎220元至1.34億元。

跨國企業誤信「秘密收購」慘失1.34億港元

涉款最高的案件達1.34億元，涉及一間經營二手汽車買賣的跨國公司，報案人為西班牙區分公司的執行董事，在2025年3月，收到騙徒以通訊軟件發出的訊息，假扮為英國總公司的行政總裁，並聲稱公司正在進行一宗秘密收購，指示報案人轉公司的錢，即1500萬歐羅，折合大約1.34港元，到指定的香港户口中。

由於當時騙徒入侵該行政總裁的通訊軟件的帳號，報案人不虞有詐，按要求作出轉帳指示。直到稍後時間報案人與真正行政總裁溝通時，才知悉該行政總裁的有關帳號已經被人騎劫，才得悉自己已經被騙，及後報警求助。

曾健華表示，近年詐騙案數字不斷上升，宗類包括網上購物、投資及假冒官員等。(羅敏妍攝)

港島總區科技及財富罪案組督察梁尉瑩指出，在「偽冒客戶服務人員騙案」中，騙徒會偽裝成電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員，通過電話或短訊通知受害者，聲稱市民已訂閱用戶計劃或收費電訊服務，而需要繳交昂貴月費。事實上，受害市民從未主動登記過任何相關訂閱服務或年費計劃，面對突如其來的「收費通知」，受害人變得緊張，騙徒因此有機可乘。

此時，騙徒會以「協助取消誤訂服務、避免持續扣費」為藉口，誘導市民配合完成「帳戶驗證」，要求市民登錄所謂的「官方客服平台」。同時，以「身份核驗、確認帳戶」為由，索取市民個人信用卡資訊及銀行帳戶資料。待市民提交完整敏感資訊後，騙徒發送一組所謂的「驗證號碼」，指令市民填入平台標註「驗證碼」的輸入欄。

市民完成操作後才發現，該輸入欄實為隱藏的轉帳金額欄，所謂「驗證碼」正是騙徒預設的轉帳數額，資金隨即被轉至指定帳戶，同時個人資訊也遭洩露。

梁尉瑩指出，在「偽冒客戶服務人員騙案」中，騙徒會偽裝成電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員，通過電話或短訊通知受害者，聲稱市民已訂閱用戶計劃或收費電訊服務，而需要繳交昂貴月費。(羅敏妍攝)

警方亦注意到，同樣以「填入虛假驗證碼轉帳」為核心套路的騙案，近期出現了變種個案，當中不乏針對社交平台用戶的作案手法，不論是買家還是賣家均有受害情況。例如，有騙徒偽裝成商品賣家或個人用戶，透過社交平台發布帖文、福利資訊，聲稱可免費領取二手物品或其他各類產品，無需支付購買費用，僅需支付小額郵費給騙徒即可送達，以此吸引市民主動諮詢溝通。

騙徒與市民達成「送貨共識」後，會發送虛假的郵寄資料填寫鏈結，聲稱市民填寫個人資料並繳交小額郵費後，便可到就近便利店取貨。待市民完成資料提交後，騙徒立即編造「騙徒自己的銀行帳戶被凍結，需買家協助驗證才能支付郵費」的藉口，並將溝通渠道轉移至自稱「專屬客服」的對接方式提供協助。

梁尉瑩指，騙徒其後會陸續提供多個聲稱自己的帳戶，同時發送所謂「驗證碼」，要求市民登錄個人網上理財帳戶，將該「驗證碼」填入指定的轉帳欄以完成「解凍驗證」。市民按要求操作後才察覺，該輸入欄實際是轉帳金額欄，所謂「驗證碼」即是轉帳數額，資金已被騙徒轉走，此時再聯繫對方已銷聲匿跡。

梁尉瑩指，騙徒會提供多個聲稱自己的帳戶，同時發送所謂「驗證碼」，要求市民登錄個人網上理財帳戶，將該「驗證碼」填入指定的轉帳欄以完成「解凍驗證」。(羅敏妍攝)

另外，在二手物品交易平台中放售產品的賣家，也成為騙徒目標，騙徒會偽裝成有意購買的買家，要求市民提交個人銀行帳戶號碼作收款用途，及後以「需透過第三方平台驗證交易」等藉口，誘騙市民填入虛假「驗證碼」(即轉帳數額）進行轉賬，最終導致受害人蒙受金錢損失。

警方提醒，「驗證碼」僅用於身份核實，絕不會要求將其填入轉帳金額欄或類似涉及資金的輸入框，涉及資金操作時務必冷靜核實，多與家人朋友商議，切勿輕信陌生人的各類誘導。

梁尉瑩提醒，「驗證碼」僅用於身份核實，絕不會要求將其填入轉帳金額欄或類似涉及資金的輸入框。(羅敏妍攝)

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，法庭可考慮洗黑錢案件的普遍性及其對社會造成的損害程度，予以加重刑罰，以對傀儡戶口持有人及公眾產生阻嚇作用。於2023年10月至2025年12月24日期間，警方與律政司成功就259宗涉及傀儡戶口的洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰。涉案戶口持有人的刑期因而增加2至18個月。在判刑最重的個案中，被告人被判處監禁7年。由此可見，洗黑錢罪行對社會影響重大，法庭亦十分重視這類案件。

曾健華提醒，洗黑錢屬嚴重罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25A條，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬港元，呼籲市民切勿心存僥倖、以身試法。

如遇到任何懷疑騙案，請致電24小時諮詢熱線「防騙易18222」，作即時諮詢。市民亦可透過守網者網站的「防騙視伏器」，或手機版「防騙視伏App」，輸入懷疑的社交媒體帳號、電話號碼、平台網址或者收款帳號等，評估詐騙風險。