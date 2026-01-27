九巴車長助扣安全帶　輪椅漢疑拒箍身　男客嫌阻時間搶手機打頭

一名67歲輪椅漢今早（27日）乘搭九巴時，疑需要他人協助扣上輪椅安全帶（亦稱輪椅固定帶），被另一男乘客嫌阻時間施襲。輪椅漢報稱頭痛，被送往伊利沙伯醫院治理，警員拘捕涉施襲的53歲姓李男乘客。消息指，當時輪椅漢由巴士車長協助扣上輪椅安全帶，但他不願讓安全帶橫跨身體，司機向他解釋時，時間延誤，引起李男不滿。



警方表示，今早約11時18分，一名67歲姓鄭男子及一名53歲姓李男子，在黃大仙天馬苑登上38號線九巴。據悉，鄭男行動不便要坐輪椅，需要他人協助佩戴安全帶；姓李男子因趕時間，大為不滿，與鄭男爭執，其間鄭男企圖以手機拍攝對方，李男搶去手機及打了鄭男的頭部數次，涉「普通襲擊」被捕。案件交由黃大仙警區跟進。



網上流傳九巴的事件報告，指38號線巴士有乘客因不佩戴安全帶，被另一乘客指罵，雙方爭執及打架。（網上圖片）

巴士安全帶新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。

據了解，部分專營巴士的輪椅位置只有配備用於固定輪椅的安全帶，而未有配備佩戴於乘客身上的安全帶。《香港01》正向相關部門查詢新例是否適用於輪椅客。

一輛38號線九巴駛至天馬苑對開時，一名乘客疑因要他人協助佩戴輪椅安全帶（固定帶）問題爭執，有人被打；圖中並非涉事巴士。（Google Maps截圖）

警方回覆《香港01》查詢表示，強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效初期，警方會以宣傳教育為主，聯同運輸署、道路安全議會及相關持份者，持續進行不同的宣傳及教育活動，並透過社交媒體平台貼文、宣傳短片及海報等方式，提醒所有道路使用者（包括駕駛者及乘客）新的法例要求。

警方期望透過持續的宣傳教育，並配合執法，讓市民能夠養成自覺性佩戴安全帶的習慣和安全意識，長遠形成一種文化，提升道路安全。警方會持續密切留意情況並檢討執法策略及安排。